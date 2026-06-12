Зеленский поручил открыть больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию

Президент Владимир Зеленский поручил расширить возможности для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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"Я благодарен всем добровольцам из других стран, которые сражаются ради нашей свободы в Украине, понимая, что это касается свободы многих других народов.

Я поручил открыть значительно больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию, и в этом плане будет больше механизмов рекрутинга", - сказал президент.

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Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что у Украины есть ресурсы для того, чтобы увеличить зарплату военнослужащим.

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