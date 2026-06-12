Зеленский поручил открыть больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию
Президент Владимир Зеленский поручил расширить возможности для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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"Я благодарен всем добровольцам из других стран, которые сражаются ради нашей свободы в Украине, понимая, что это касается свободы многих других народов.
Я поручил открыть значительно больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию, и в этом плане будет больше механизмов рекрутинга", - сказал президент.
Что предшествовало?
Ранее президент Зеленский заявил, что у Украины есть ресурсы для того, чтобы увеличить зарплату военнослужащим.
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слонів нема..
хло нападе?
Кому " доручив"? Самому собі?
Зеленьський-законом визначена особа, що відповідальна за оборону і мобілізацію. І крім болтовні у суфльор, Клоун жодного дня не займався цими питаннями. Як і зараз не буде займатися.