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Новости Иностранные добровольцы в ВСУ
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Зеленский поручил открыть больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию

Иностранные добровольцы в ВСУ: Зеленский сделал заявление

Президент Владимир Зеленский поручил расширить возможности для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Я благодарен всем добровольцам из других стран, которые сражаются ради нашей свободы в Украине, понимая, что это касается свободы многих других народов.

Я поручил открыть значительно больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию, и в этом плане будет больше механизмов рекрутинга", - сказал президент.

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Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что у Украины есть ресурсы для того, чтобы увеличить зарплату военнослужащим.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24490) добровольцы (1224)
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індусів бери.
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12.06.2026 14:43 Ответить
кожному індусові по віслюку..
слонів нема..
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12.06.2026 14:47 Ответить
по стефанчуку
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12.06.2026 14:55 Ответить
чому раніше не було тих «можливостей»..?
хло нападе?
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12.06.2026 14:45 Ответить
Що ти там доручив,фуфел? Гроші давайте на контракти. Крадете тільки,падли.
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12.06.2026 14:46 Ответить
Чергова болтовня у сулфльор.
Кому " доручив"? Самому собі?
Зеленьський-законом визначена особа, що відповідальна за оборону і мобілізацію. І крім болтовні у суфльор, Клоун жодного дня не займався цими питаннями. Як і зараз не буде займатися.
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12.06.2026 14:48 Ответить
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12.06.2026 14:48 Ответить
Нічого не зробив щоб чоловіки призивного віку під всякими схемами не тікали з країни,тепер залучає іноземців .ЗЕбіл =ДЕбіл.
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12.06.2026 14:50 Ответить
пріоритет надається громадянам Колумбії )
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12.06.2026 14:50 Ответить
 
 