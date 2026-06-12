Зеленський доручив відкрити більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію
Президент Володимир Зеленський доручив збільшити можливості для залучення іноземних добровольців в українську армію.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я вдячний усім добровольцям з інших країн, які бʼються заради нашої свободи в Україні, розуміючи, що це стосується свободи багатьох інших народів.
Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу", - сказав президент.
Що передувало?
Раніше президент Зеленський заявив, що Україна має ресурс для того, щоб збільшити зарплату військовослужбовцям.
Топ коментарі
+6 Gary Grant
показати весь коментар12.06.2026 14:46 Відповісти Посилання
+5 Alex G.
показати весь коментар12.06.2026 14:48 Відповісти Посилання
+3 Виктор Шевченко
показати весь коментар12.06.2026 14:50 Відповісти Посилання
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слонів нема..
Нихера себе, такое бабло индусам отваливать.
800 баксов - это чуть меньше 36 тысяч гривен. Средняя зарплата в Украине, при 8-ми часовом рабочем дне и 2-х выходных 20-30 тыс грн. Это шо выходит индусу нужно платить на 15% больше чем средняя по Украине?
*** грабят нас мигранты. Грабят
Это не индусы грабят это кацапские наративы здесь задвигают.
хло нападе?
Сколько вам, уважаемый Грант нужно денег? Чтоб вы подписали контракт и пошли служить в ВСУ.
Можно сумму и ВУС?
Кому " доручив"? Самому собі?
Зеленьський-законом визначена особа, що відповідальна за оборону і мобілізацію. І крім болтовні у суфльор, Клоун жодного дня не займався цими питаннями. Як і зараз не буде займатися.
1. Україна повинна мати в бюджеті статтю витрат на трансфер іноземців до України.
(Квиток від Боготи чи інших столиць до Варшави, звідти автобусом). На загальному фоні - реально копійчані витрати. Одна місячна зарплата на бійця з бойовими.
2. Полегшення отримання виду на проживання в Україні та громадянства України після розірвання контракту (окрім звільнення в запас за підпунктом "і" - невідповідність).
Все. Ну, і дозволити бригадам ЗСУ мати в деяких країнах власні рекрутінгові представництва (теж стаття витрат, якої зараз в бюджетах нема)
Як думаєш, скільки треба грошей, щоб купити квиток людині з Південної Америки до Польщі? Максимум 2000 євро (це вже VIP). Потім довезти до Тернополя чи Києва. Все. Покормити по дорозі, і щоб десь переночувала пару ночей. Все.
Загалом, скільки виходить? Хай 3000 євро.
Цей боєць підписує контракт, він в штаті, виходить на бойові. Хай ще пару тижнів полігон.
23000 + 100 000 - це 2300 євро. Додати ще 70т. за повних 30 днів на позиції, як раз в трьошку поміщається.
На одну людину такі разові витрати. далі в нього йде ГЗ+бойові.
Ще питання, порося дурне?
2. Розкажеш мені за бойові? Давай, цікаво..
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До чого ж ви смішні, ухілеси..
Давай, ти мені ще щось розповіси за колумбійців?
В реалі хочуть депортувати росіянина Хакімова,розробника укр.роботизованих наземних комплексів,лише по тій причині,що втікаючи з Росії,незаконно перетнув кордон.
Тут,дальше нікуди,цинізму слуг немає меж.
Питання - чому управління Т СБУ так себе веде?
Може дійсно, там щось не просто?
А где ты был раньше со своей головой и инициативой?