Зеленський доручив відкрити більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію

Президент Володимир Зеленський доручив збільшити можливості для залучення іноземних добровольців в українську армію.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я вдячний усім добровольцям з інших країн, які бʼються заради нашої свободи в Україні, розуміючи, що це стосується свободи багатьох інших народів.

Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу", - сказав президент.

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Що передувало?

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна має ресурс для того, щоб збільшити зарплату військовослужбовцям.

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