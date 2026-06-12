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Новини Іноземні добровольці в ЗСУ
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Зеленський доручив відкрити більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію

Іноземні доброрвольці в ЗСУ: Зеленський зробив заяву

Президент Володимир Зеленський доручив збільшити можливості для залучення іноземних добровольців в українську армію.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я вдячний усім добровольцям з інших країн, які бʼються заради нашої свободи в Україні, розуміючи, що це стосується свободи багатьох інших народів.

Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу", - сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бізнес, що фінансує завезення іноземних добровольців, має отримувати таку ж кількість місць для бронювання українських чоловіків, - Бутусов

Що передувало?

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна має ресурс для  того, щоб збільшити зарплату військовослужбовцям.

Дивіться: Зеленський не підтримує бусифікацію, - Лубінець. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28015) добровольці (992)
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Топ коментарі
+6
Що ти там доручив,фуфел? Гроші давайте на контракти. Крадете тільки,падли.
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12.06.2026 14:46 Відповісти
+5
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12.06.2026 14:48 Відповісти
+3
Нічого не зробив щоб чоловіки призивного віку під всякими схемами не тікали з країни,тепер залучає іноземців .ЗЕбіл =ДЕбіл.
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12.06.2026 14:50 Відповісти
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індусів бери.
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12.06.2026 14:43 Відповісти
кожному індусові по віслюку..
слонів нема..
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12.06.2026 14:47 Відповісти
по стефанчуку
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12.06.2026 14:55 Відповісти
У Франеку індусам - прибиральникам по 800 баксів платити треба. А якщо їх на війну брати, то потрібно яа мінімум 4 к баксів. А тут якраз від ЗСУ 40 лярдів гривень на розпил між своїми забрали. Тому то все - туфта.
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12.06.2026 14:57 Відповісти
У Франеку індусам - прибиральникам по 800 баксів платити треба
Нихера себе, такое бабло индусам отваливать.
800 баксов - это чуть меньше 36 тысяч гривен. Средняя зарплата в Украине, при 8-ми часовом рабочем дне и 2-х выходных 20-30 тыс грн. Это шо выходит индусу нужно платить на 15% больше чем средняя по Украине?
*** грабят нас мигранты. Грабят
Это не индусы грабят это кацапские наративы здесь задвигают.
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12.06.2026 15:35 Відповісти
чому раніше не було тих «можливостей»..?
хло нападе?
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12.06.2026 14:45 Відповісти
Що ти там доручив,фуфел? Гроші давайте на контракти. Крадете тільки,падли.
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12.06.2026 14:46 Відповісти
Неа. Точно помню. Вас не спрашивал. Можно?
Сколько вам, уважаемый Грант нужно денег? Чтоб вы подписали контракт и пошли служить в ВСУ.
Можно сумму и ВУС?
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12.06.2026 15:39 Відповісти
Я кому попало на вопросы не отвечаю.
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12.06.2026 16:14 Відповісти
Спасибо. Я удовлетворен вашим ответом
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12.06.2026 16:18 Відповісти
Чергова болтовня у сулфльор.
Кому " доручив"? Самому собі?
Зеленьський-законом визначена особа, що відповідальна за оборону і мобілізацію. І крім болтовні у суфльор, Клоун жодного дня не займався цими питаннями. Як і зараз не буде займатися.
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12.06.2026 14:48 Відповісти
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12.06.2026 14:48 Відповісти
Зовсім не нарк
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12.06.2026 15:03 Відповісти
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12.06.2026 15:06 Відповісти
Нічого не зробив щоб чоловіки призивного віку під всякими схемами не тікали з країни,тепер залучає іноземців .ЗЕбіл =ДЕбіл.
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12.06.2026 14:50 Відповісти
пріоритет надається громадянам Колумбії )
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12.06.2026 14:50 Відповісти
Все просто:
1. Україна повинна мати в бюджеті статтю витрат на трансфер іноземців до України.
(Квиток від Боготи чи інших столиць до Варшави, звідти автобусом). На загальному фоні - реально копійчані витрати. Одна місячна зарплата на бійця з бойовими.
2. Полегшення отримання виду на проживання в Україні та громадянства України після розірвання контракту (окрім звільнення в запас за підпунктом "і" - невідповідність).

Все. Ну, і дозволити бригадам ЗСУ мати в деяких країнах власні рекрутінгові представництва (теж стаття витрат, якої зараз в бюджетах нема)
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12.06.2026 15:02 Відповісти
Де гроші брати простий ти ?За ішака голосував?
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12.06.2026 15:04 Відповісти
І точно шо п'ятачок, *****. Тупе як пробка.
Як думаєш, скільки треба грошей, щоб купити квиток людині з Південної Америки до Польщі? Максимум 2000 євро (це вже VIP). Потім довезти до Тернополя чи Києва. Все. Покормити по дорозі, і щоб десь переночувала пару ночей. Все.
Загалом, скільки виходить? Хай 3000 євро.
Цей боєць підписує контракт, він в штаті, виходить на бойові. Хай ще пару тижнів полігон.
23000 + 100 000 - це 2300 євро. Додати ще 70т. за повних 30 днів на позиції, як раз в трьошку поміщається.
На одну людину такі разові витрати. далі в нього йде ГЗ+бойові.

Ще питання, порося дурне?
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12.06.2026 15:17 Відповісти
Образа перший признак інтелектуального недорозвитку .Візьми в руки калькулятор та порахуй витрати на 10-20тис чоловік.До того ж свої хєр смокчуть,тільки обіцянки підвищити бойові.
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12.06.2026 15:23 Відповісти
1. Де написано про 10-20 тис. чоловік? Де ти візьмеш 10-20 тис? ТЦК з бусіками засилати в Колумбію?
2. Розкажеш мені за бойові? Давай, цікаво..
=======
До чого ж ви смішні, ухілеси..
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12.06.2026 15:42 Відповісти
2. Після розірвання контракту вони поїдуть додомцю передавати отримані знання рекрутам наркокартелів і посвідка на проживання або українське громадянство їм нафіг не вс**лось
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12.06.2026 15:23 Відповісти
З колумбійцями разом я служу вже понад 4 роки.
Давай, ти мені ще щось розповіси за колумбійців?
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12.06.2026 15:38 Відповісти
Кому доручив, не каже.
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12.06.2026 15:04 Відповісти
Чи в перше? Точніше б звучало: доручив, доручити.
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12.06.2026 15:06 Відповісти
доручив та одразу забув що доручив... доручив до кінця 2025 зробити 3000 ракет і ті ракети досі десь "робляться", доручив висадити мільярд дерев і вони досі десь висаджуються... цьому "доручителю" щось збрехати як води напитися, воно бреше як дише, брехня це його сутність. Як казав Богдан, Зеленському не важливо що казати, йому важливо як він це робить, він щось пообіцяв, щось сказав, всі поплескали в долоні. ВСЕ, він свою роль зіграв, несіть наступну. Це імітатор, фейкомет, галограма.
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12.06.2026 15:09 Відповісти
Ото любить доручити. Тільки відвернешся - а вже доручить.
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12.06.2026 15:12 Відповісти
Фейкомет для публіки.
В реалі хочуть депортувати росіянина Хакімова,розробника укр.роботизованих наземних комплексів,лише по тій причині,що втікаючи з Росії,незаконно перетнув кордон.
Тут,дальше нікуди,цинізму слуг немає меж.
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12.06.2026 15:16 Відповісти
Причому, шо Азов, шо інші підрозділи хочуть його до себе на контракт, а ті тварі проти.
Питання - чому управління Т СБУ так себе веде?
Може дійсно, там щось не просто?
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12.06.2026 15:19 Відповісти
Білецький хвалив РНК,а на захист їх творця-ні слова в підтримку.Отак шанують іноземців,які добре приклалися до оборони країни.
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12.06.2026 15:30 Відповісти
Раніше чого бусифікація була - бо ж лідор не доручав залучати іноземців! Вже от доручив - бусифікації більше не буде, а через 2-3 тижні кава в Ялті!
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12.06.2026 15:21 Відповісти
Стоило только Бутусову сделать заявление по этому вопросу, как Зеленский тут как тут типа со своей инициативой.
А где ты был раньше со своей головой и инициативой?
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12.06.2026 15:27 Відповісти
ситуация, скорее всего, была обратная. для того, чтобы дать поручение, сначала проводится подготовительная работа по оценке этих возможностей. и ведет ее, конечно, не зеля, а аппарат чиновников среднего и низшего звена, которые, в основной массе, таки специалисты, по политическим веяниям меняются только верхушки. а уж узнать о такой подготовительной работе и озвучить в СМИ, да еще имея свой канал - пара пустяков. пиар он такой...
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12.06.2026 16:13 Відповісти
Ну без "красивого і розумного" ніхто нічого не робить Щоб ви робили бе нього.
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12.06.2026 16:09 Відповісти
 
 