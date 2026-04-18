Переход на корпусную систему существенно повысил эффективность применения войск, - командир 7-го корпуса ДШВ Ласийчук. ВИДЕО
Прежняя система временных тактических группировок была неэффективной - командиры подразделений недостаточно часто обменивались информацией.
Об этом в интервью журналисту Валерию Калнишу для программы "Я не могу не спросить" заявил командир 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск бригадный генерал Евгений Ласийчук, сообщает Цензор.НЕТ.
Разнородный состав подразделений
По его словам, в таких временных органах управления состав подразделений был разнородным - сухопутные войска, морская пехота, ДШВ. Они могли оказаться под одним командованием без предварительной слаженности.
Корпусная система изменила эту логику: теперь командир корпуса и командиры бригад лучше осведомлены о возможностях и сильных сторонах друг друга.
"Я знаю, какой командир бригады может более эффективно вести наступательные действия, а какой ведет более устойчивый оборонительный бой", - отметил бригадный генерал.
Новые подходы
Ласийчук также рассказал о конкретной модели взаимодействия на стыке с соседними соединениями. В частности, 7-й корпус ДШВ и 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" распределили функции на стыке: десантники обеспечивают разведку, нацгвардейцы - огневое поражение.
Помимо слаженности, корпусная реформа дала командирам ресурс для маневра в пределах своей зоны ответственности - без необходимости каждый раз согласовывать решения с высшим командованием. В составе корпусов создаются центры управления беспилотными системами, РЭБ, ПВО и инноваций, эффективно внедряются цифровые платформы планирования и система ситуационной осведомленности "Дельта".
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