Перехід на корпусну систему суттєво підвищив ефективність застосування військ, - командир 7-го корпусу ДШВ Ласійчук. ВIДЕО

Попередня система тимчасових тактичних угруповань була неефективною - командири підрозділів недостатньо часто обмінювались інформацією.

Про це в інтерв’ю журналісту Валерію Калнишу для програми "Я не можу не спитати" заявив командир 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ бригадний генерал Євген Ласійчук, інформує Цензор.НЕТ.

Різнорідний склад підрозділів

За його словами, в таких тимчасових органах управління склад підрозділів був різнорідним - сухопутні війська, морська піхота, ДШВ. Вони могли опинитися під одним командуванням без попереднього злагодження.

Корпусна система змінила цю логіку: тепер командир корпусу і командири бригад краще обізнані з можливостями та сильними сторонами один одного.

"Я знаю, який командир бригади може більш ефективно вести наступальні дії, а який веде більш стійкий оборонний бій", - зазначив бригадний генерал.

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Нові підходи

Ласійчук також розповів про конкретну модель взаємодії на стику з сусідніми з'єднаннями. Зокрема, 7-й корпус ДШВ та 1-й корпус Національної гвардії України "Азов" розподілили функції на стику: десантники забезпечують розвідку, нацгвардійці - вогневе ураження.

Окрім злагодженості, корпусна реформа дала командирам ресурс для маневру в межах своєї смуги відповідальності - без необхідності щоразу узгоджувати рішення з вищим командуванням. У складі корпусів створюються центри управління безпілотними системами, РЕБ, ППО та інновацій, ефективно впроваджуються цифрові платформи планування і система ситуаційної обізнаності "Дельта".

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