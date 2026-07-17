Два десятка свежих российских "двухсотых" валяются в окрестностях села Удачное на Донетчине. ВИДЕО

На Покровском направлении фронта в Донецкой области украинские защитники продолжают методично уничтожать штурмовые группы и живую силу противника. В окрестностях населенного пункта Удачное бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" провели успешную операцию, в ходе которой ликвидировали 21 российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры результатов эффективной боевой работы штурмовиков были опубликованы в сети.

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