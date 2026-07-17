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Враг продвигается в районе Иванополья в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Российские оккупанты продвигаются в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Враг продвинулся вблизи Иванополя", - говорится в сообщении.

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РФ продвигается в районе Иванополья в Донецкой области: подробности

Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются в Покровском районе Донецкой области.

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