Враг продвигается в районе Иванополья в Донецкой области, - DeepState. КАРТА
Российские оккупанты продвигаются в Краматорском районе Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
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"Враг продвинулся вблизи Иванополя", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются в Покровском районе Донецкой области.
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