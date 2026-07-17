Наступление РФ на Константиновку показало слабость плана Путина, - CNN

Российские войска за год не смогли полностью захватить Константиновку, несмотря на значительные потери и продвижение. Эта кампания демонстрирует высокую цену наступления и разрыв между заявлениями Кремля и реальностью на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

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Журналисты, работавшие в Константиновке, отмечают, что летом 2025 года в городе еще функционировал рынок, хотя он находился под постоянными российскими обстрелами. К концу года так называемая "серая зона" расширилась до центральной части города, а в начале 2026 года российские войска достигли наибольшего продвижения за все время наступательной кампании.

В то же время, по оценкам западных источников, совпадающим с украинскими данными, ежемесячные потери России в войне составляют около 35 тысяч военнослужащих. Несмотря на продвижение противника, Силы обороны Украины продолжают удерживать центральные районы Константиновки.

В материале также отмечается, что гуманитарная ситуация в городе стремительно ухудшается. Российские обстрелы усиливаются, а логистические маршруты регулярно находятся под огневым контролем оккупантов, что значительно затрудняет доставку помощи и эвакуацию гражданских лиц.

По мнению авторов CNN, бои за Константиновку стали примером того, что российское наступление остается медленным и чрезвычайно затратным. Даже в случае оккупации города это лишь откроет путь к Краматорску и Славянску, штурм которых, вероятно, также может длиться не менее года.

"Год ужасного насилия в Константиновке обнажает слабое место, лежащее в основе военного плана Путина: как долго он сможет поддерживать доверие российской общественности к конфликту, в котором даже малейшие достижения приходится выдумывать, а на самом деле они остаются недостижимыми?" - отмечает CNN.

Что этому предшествовало?

На днях командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартія" Юрий Бутусов заявил, что ситуация в Константиновке в Донецкой области сейчас тяжелая. Врагу удалось войти в город, занять его часть и закрепиться там.

Ранее в Генштабе подчеркнули, что Константиновка остается под контролем Сил обороны.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин лжет о захвате Константиновки. При этом президент подчеркнул: "Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну".

4 июля Минобороны РФ заявило о готовности провести "гуманитарную акцию" по передаче тел погибших украинских военных в Константиновке.

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