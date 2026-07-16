За сутки на фронте произошло 279 боевых столкновений. Наибольшее давление - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

За прошедшие сутки на фронте произошло 279 боевых столкновений. Больше всего атак противника зафиксировано на Покровском и Константиновском направлениях, усилилось давление на Северо-Слобожанском, Курском и Южно-Слобожанском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил четыре ракеты, совершил 88 авиационных ударов, сбросив 295 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал 9922 дрона-камикадзе и осуществил 3148 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло 10 боевых столкновений с противником, агрессор нанес два авиаудара, сбросил шесть авиабомб, осуществил 61 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы, Артильного и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Лиман, Вильча, Симиновка, Колодязное, Кутьковка, Шевяковка, Хатное и Амбарное.

На Купянском направлении враг совершил пять атак в направлении Купянска, Новоплатоновки и Куриловки.

На Лиманском направлении противник 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево, Озерное, а также в районах Новоселовки и Ямполя.

На Славянском направлении противник 22 раза штурмовал в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, а также в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районе Никифоровки и Часова Яра.

На Константиновском направлении противник совершил 30 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Софиевка, а также в направлении Вольного, Торецкого и Кучерова Яра.

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На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Сухецкое, Родинское, Гришино, Удачное, Новосергиевка, а также в направлении Белицкого, Шевченко и Новопавловки.

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На Александровском направлении враг четыре раза наносил удары в направлениях Вороного, Калиновского и Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 18 атак в направлении населенных пунктов Гиркое, Цветково, Воздвижевка, Верхняя Терса, Доброполье и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отразили пять попыток противника продвинуться вперед в районе Плавней, Белогорья и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, четыре пункта управления БПЛА и два других важных объекта противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1340 человек. Также были уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, 66 артиллерийских систем, 12 наземных робототехнических комплексов, 1801 беспилотный летательный аппарат, 420 единиц автомобильной техники противника.