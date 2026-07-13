Украинский дрон с громкоговорителем заставил троих оккупантов сдаться в плен: "Ты что, баран, жить не хочешь?". ВИДЕО

В сети опубликованы уникальные кадры и свидетельства успешной психологическо-штурмовой операции украинских защитников на Покровском направлении. С помощью беспилотника, оснащенного громкоговорителем, бойцам ВСУ удалось без единого выстрела взять в плен троих российских захватчиков. На протяжении всего маршрута пилоты корректировали движение россиян, используя специфическую и понятную для них лексику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате операции все трое оккупантов успешно вышли к украинским позициям и остались живы.

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Операция длилась два дня. Сначала по позициям россиян отработала минометная артиллерия, после чего пилоты подняли в воздух большой квадрокоптер с микрофоном. Применяя жесткое психологическое давление, операторы заставили захватчиков сложить оружие и снять бронежилеты.

"Летает такой большой дрон на четырех винтах… Слышу голос: "Русский солдат, выходи, сдавайся, будешь жить". Ну там, блин, с матом, конечно: "Ты что, баран, жить не хочешь? Твои же тебя просто на мясо шлют". Дрон сказал: "Ты сделал правильный выбор, иди туда, куда я тебя направлю". Я шел за птичкой, вышел к ребятам, меня встретили, дали попить, перевязали".

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