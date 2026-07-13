Український дрон із гучномовцем змусив трьох окупантів здатися в полон: "Ти що, баран, жити не хочеш?". ВIДЕО

У мережі опубліковано унікальні кадри та свідчення успішної психологічно-штурмової операції українських захисників на Покровському напрямку. За допомогою безпілотника, обладнаного гучномовцем, бійцям ЗСУ вдалося без єдиного пострілу взяти в полон трьох російських загарбників. Протягом усього маршруту пілоти коригували рух росіян, використовуючи специфічну та зрозумілу для них лексику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті операції всі троє окупантів успішно вийшли до українських позицій і залишилися живими.

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Операція тривала протягом двох днів. Спочатку по позиціях росіян відпрацювала мінометна артилерія, після чого пілоти підняли в повітря великий квадрокоптер із мікрофоном. Застосовуючи жорсткий психологічний тиск, оператори змусили загарбників скласти зброю та зняти бронежилети.

"Літає великий такий дрон на чотирьох гвинтах... Чую голос: "Російський солдат, виходь, здавайся, жити будеш". Ну там, блін, із матюками, звісно: "Ти що, баран, жити не хочеш? Твої ж тебе просто на м'ясо шлють". Дрон сказав: "Ти зробив правильний вибір, йди, куди я тебе направлятиму". Я йшов за пташкою, вийшов на хлопців, мене зустріли, дали попити, забинтували".

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