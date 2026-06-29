Воїни ЗСУ отримуватимуть 100 тис. грн за полоненого окупанта та 15 тис. – за ліквідованого, - Міноборони
Українські військовослужбовці зможуть отримати додаткові гроші за знищення живої сили противника або взяття в полон. Це передбачає перший етап трансформації Сил оборони.
Про це розповіла пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Міністерство оборони розповідає, які виплати передбачені захисникам і захисницям за знищення або взяття в полон живої сили противника.
Виплати військовим за знищення окупанта чи взяття в полон
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 12 червня 2026 року № 768, військові можуть отримати такі додаткові винагороди:
- 100 000 грн – за взяття в полон військовослужбовця противника;
- 15 000 грн – за знищення живої сили противника.
Якщо противника взяли в полон кілька військових, то сума 100 000 грн розподіляється між ними пропорційно.
Водночас 15 000 грн за знищеного військового противника у стрілецькому або рукопашному бою виплачуються за умови підтвердження відповідною відеофіксацією.
Коли виплачуються винагороди за знищення ворога чи взяття в полон
Ці додаткові грошові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основним грошовим забезпеченням.
Наказ видається до 5-го числа в поточному місяці за минулий, і до 20-го числа цього ж поточного місяця здійснюється виплата, пояснили у відомстві.
Нові контракти: які терміни служби
Зазначимо, що перший етап трансформації Сил оборони також передбачає можливість підписати контракти з чіткими термінами служби:
- піхотно-штурмовий – на 14 місяців для цивільних, 10 місяців для чинних військових та 6+ місяців для військових, звільнених зі служби під час дії особливого періоду;
- бойовий – на 24 місяці;
- базовий – на 24 місяці.
Будь ласка, зачекайте...
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Цікаво - ті , хто писав цю постанову , уявляли як це - вести відеофіксацію противника у стрілецькому або рукопашному бою ?!