Воины ВСУ будут получать 100 тыс. грн за каждого пленного оккупанта и 15 тыс. – за ликвидацию, – Минобороны

Украинские военнослужащие смогут получать дополнительные деньги за уничтожение живой силы противника или взятие в плен. Это предусмотрено первым этапом трансформации Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Министерство обороны рассказывает, какие выплаты предусмотрены защитникам и защитницам за уничтожение или взятие в плен живой силы противника.

Выплаты военным за уничтожение оккупанта или взятие в плен

Согласно Постановлению Кабинета Министров от 12 июня 2026 года № 768, военные могут получить следующие дополнительные вознаграждения:

100 000 грн – за взятие в плен военнослужащего противника;

15 000 грн – за уничтожение живой силы противника.

Если противника взяли в плен несколько военных, то сумма в 100 000 грн распределяется между ними пропорционально.

В то же время 15 000 грн за уничтоженного военнослужащего противника в стрелковом или рукопашном бою выплачиваются при условии подтверждения соответствующей видеофиксацией.

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Когда выплачиваются вознаграждения за уничтожение врага или взятие в плен

Эти дополнительные денежные вознаграждения выплачиваются на основании приказа командира воинской части вместе с основным денежным обеспечением.

Приказ издается до 5-го числа текущего месяца за предыдущий, а до 20-го числа этого же текущего месяца производится выплата, пояснили в ведомстве.

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Новые контракты: какие сроки службы

Отметим, что первый этап трансформации Сил обороны также предусматривает возможность подписания контрактов с четкими сроками службы: