Воины ВСУ будут получать 100 тыс. грн за каждого пленного оккупанта и 15 тыс. – за ликвидацию, – Минобороны
Украинские военнослужащие смогут получать дополнительные деньги за уничтожение живой силы противника или взятие в плен. Это предусмотрено первым этапом трансформации Сил обороны.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Министерство обороны рассказывает, какие выплаты предусмотрены защитникам и защитницам за уничтожение или взятие в плен живой силы противника.
Выплаты военным за уничтожение оккупанта или взятие в плен
Согласно Постановлению Кабинета Министров от 12 июня 2026 года № 768, военные могут получить следующие дополнительные вознаграждения:
- 100 000 грн – за взятие в плен военнослужащего противника;
- 15 000 грн – за уничтожение живой силы противника.
Если противника взяли в плен несколько военных, то сумма в 100 000 грн распределяется между ними пропорционально.
В то же время 15 000 грн за уничтоженного военнослужащего противника в стрелковом или рукопашном бою выплачиваются при условии подтверждения соответствующей видеофиксацией.
Когда выплачиваются вознаграждения за уничтожение врага или взятие в плен
Эти дополнительные денежные вознаграждения выплачиваются на основании приказа командира воинской части вместе с основным денежным обеспечением.
Приказ издается до 5-го числа текущего месяца за предыдущий, а до 20-го числа этого же текущего месяца производится выплата, пояснили в ведомстве.
Новые контракты: какие сроки службы
Отметим, что первый этап трансформации Сил обороны также предусматривает возможность подписания контрактов с четкими сроками службы:
- пехотно-штурмовой – на 14 месяцев для гражданских лиц, 10 месяцев для действующих военнослужащих и 6+ месяцев для военнослужащих, уволенных со службы во время действия особого периода;
- боевой – на 24 месяца;
- базовый – на 24 месяца.
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Цікаво - ті , хто писав цю постанову , уявляли як це - вести відеофіксацію противника у стрілецькому або рукопашному бою ?!