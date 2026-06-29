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Новости Пленные оккупанты Ликвидация российских окукпантов
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Воины ВСУ будут получать 100 тыс. грн за каждого пленного оккупанта и 15 тыс. – за ликвидацию, – Минобороны

Дополнительное вознаграждение военнослужащим за уничтожение врага — подробности

Украинские военнослужащие смогут получать дополнительные деньги за уничтожение живой силы противника или взятие в плен. Это предусмотрено первым этапом трансформации Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Министерство обороны рассказывает, какие выплаты предусмотрены защитникам и защитницам за уничтожение или взятие в плен живой силы противника.

Выплаты военным за уничтожение оккупанта или взятие в плен

Согласно Постановлению Кабинета Министров от 12 июня 2026 года № 768, военные могут получить следующие дополнительные вознаграждения:

  • 100 000 грн – за взятие в плен военнослужащего противника;
  • 15 000 грн – за уничтожение живой силы противника.

Если противника взяли в плен несколько военных, то сумма в 100 000 грн распределяется между ними пропорционально.

В то же время 15 000 грн за уничтоженного военнослужащего противника в стрелковом или рукопашном бою выплачиваются при условии подтверждения соответствующей видеофиксацией.

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Когда выплачиваются вознаграждения за уничтожение врага или взятие в плен

Эти дополнительные денежные вознаграждения выплачиваются на основании приказа командира воинской части вместе с основным денежным обеспечением.

Приказ издается до 5-го числа текущего месяца за предыдущий, а до 20-го числа этого же текущего месяца производится выплата, пояснили в ведомстве.

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Новые контракты: какие сроки службы

Отметим, что первый этап трансформации Сил обороны также предусматривает возможность подписания контрактов с четкими сроками службы:

  • пехотно-штурмовой – на 14 месяцев для гражданских лиц, 10 месяцев для действующих военнослужащих и 6+ месяцев для военнослужащих, уволенных со службы во время действия особого периода;
  • боевой – на 24 месяца;
  • базовый – на 24 месяца.

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выплаты (778) Минобороны (9696) военнослужащие (6573) ВСУ (7900)
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Топ комментарии
+7
Мой младший брат ,получил за 4 года службы в мехбригаде 2 отпуска по две недели. ******* дальше.
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29.06.2026 17:20 Ответить
+7
Ідіотизм !
Цікаво - ті , хто писав цю постанову , уявляли як це - вести відеофіксацію противника у стрілецькому або рукопашному бою ?!
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29.06.2026 17:21 Ответить
+4
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29.06.2026 17:20 Ответить

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