Пилоты Су-27 уничтожили место скопления российской пехоты вблизи Удачного. ВИДЕО
Бойцы Воздушных сил Украины на истребителях Су-27 нанесли удар по скоплению российской пехоты вблизи населенного пункта Удачное в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты получили данные аэроразведки о скоплении живой силы противника в одном из полуразрушенных зданий и нанесли по объекту авиаудар.
Вследствие точного попадания и мощного взрыва живая сила оккупантов была уничтожена вместе со зданием.
Кадры боевых действий опубликовал украинский пилот в своем Telegram-канале.
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полетіло до пекла
был у мамы сын, теперь он уголек
Танки, пушки, самолеты нам сожгли,
и отправили туда где корабли
Этот день победы - трупами пропах
На параде только Zетки на гробах
Плачут мамки в новых краденых трусах,
Нет победы, нет победы, нет победы…