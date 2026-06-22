Пилоты Су-27 уничтожили место скопления российской пехоты вблизи Удачного. ВИДЕО

Бойцы Воздушных сил Украины на истребителях Су-27 нанесли удар по скоплению российской пехоты вблизи населенного пункта Удачное в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты получили данные аэроразведки о скоплении живой силы противника в одном из полуразрушенных зданий и нанесли по объекту авиаудар.

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Вследствие точного попадания и мощного взрыва живая сила оккупантов была уничтожена вместе со зданием.

Кадры боевых действий опубликовал украинский пилот в своем Telegram-канале.

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