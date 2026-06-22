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Пилоты Су-27 уничтожили место скопления российской пехоты вблизи Удачного. ВИДЕО

Бойцы Воздушных сил Украины на истребителях Су-27 нанесли удар по скоплению российской пехоты вблизи населенного пункта Удачное в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты получили данные аэроразведки о скоплении живой силы противника в одном из полуразрушенных зданий и нанесли по объекту авиаудар.

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Вследствие точного попадания и мощного взрыва живая сила оккупантов была уничтожена вместе со зданием.

Кадры боевых действий опубликовал украинский пилот в своем Telegram-канале.

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Автор: 

армия РФ (24315) Донецкая область (13256) бомбардировка (527) ВСУ (8442) Воздушные силы (3469) пилот (165) Покровский район (1855) Удачное (33) истребитель (278)
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Топ комментарии
+12
ну і як їх тепер порахувать?
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22.06.2026 23:38 Ответить
+5
Було Удачне , а стало не Удачне для кацапʼя , яке
полетіло до пекла
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22.06.2026 23:29 Ответить
+3
День победы, ты от нас уже далек,

был у мамы сын, теперь он уголек
Танки, пушки, самолеты нам сожгли,

и отправили туда где корабли
Этот день победы - трупами пропах
На параде только Zетки на гробах
Плачут мамки в новых краденых трусах,
Нет победы, нет победы, нет победы…
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23.06.2026 09:20 Ответить

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