Правнук Брежнєва, який потрапив у полон до ЗСУ, розповів, чому поїхав на війну: "Хотів побачити нацистів"

Названий правнук радянського генсека Леоніда Брежнєва, 45-річний Антон Мілаєв, воював проти України у складі окупаційних військ РФ і восени 2025 року потрапив у полон до Збройних Сил України. Він розповів, чому пішов воювати проти України.

Про це він розповів під час інтерв’ю для проєкту Головного управління розвідки Міноборони України "Хочу жить", передає Цензор.НЕТ.

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Зазначимо, що Дід Мілаєва був сином Євгена Мілаєва — першого чоловіка доньки генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Галини. Оскільки та усиновила дітей чоловіка, юридично вони були онуками Брежнєва. Раніше про потрапляння правнука Брежнєва в полон до ЗСУ писали російські Telegram-канали.

Змінив Нью-Йорк на штурмову дивізію через борги

Мілаєв розповів, що 19 років жив у Нью-Йорку. Проте згодом вирішив повернутися до РФ, аргументуючи це тим, що "втомився працювати на масонів" і сильно засумував за батьківщиною.

Тоді він накопичив боргів, тому у 2025 році підписав контракт з Міноборони РФ. За це росіянин отримав одноразову виплату 1,4 мільйона рублів. Ситуацією в Україні при цьому він не цікавився, "хоча треба було".

Мілаєв розраховував отримати посаду водія в тилу, проте після тритижневої підготовки в Пісках на окупованій Луганщині його відправили до 1-го штурмового батальйону 98 дивізії Повітряно-десантних військ.

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Херсонська "м’ясорубка" та здача в полон

Окупантів перекинули на Херсонщину форсувати Дніпро — це завдання Мілаєв назвав "мʼясорубкою" і сказав, що там "вижити практично неможливо". Тіл загиблих не евакуюють, і їх зʼїдають дикі тварини.

Під час чергової спроби висадки групу Мілаєва із восьми окупантів вщент розбили ЗСУ — вижили лише четверо. Залишившись наодинці, правнук Брежнєва зумів самостійно дістатися берега річки, де побачив український безпілотник і ухвалив рішення підняти руки. Дрон вивів окупанта на позиції 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, де його взяли в полон.

Про "нацистів"

На запитання, чому він та інші росіяни приїхали до України з війною, Мілаєв заявив, що "хотіли побачити нацистів", але "не побачили, однак дізналися про це лише тоді, коли потрапили сюди".

Крім того, російські командири розповідали, що українці роблять операції, під час "яких витягують органи". Натомість, подзвонивши колишній дружині, він назвав ставлення в полоні "шикарним".

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Також він сподівався, що в полоні ніхто не дізнається про його родинні звʼязки з Брежнєвим, бо він "лишився звичайною людиною" і "не хотів завдяки цьому пролізати кудись".

Мілаєв прагне досидіти в полоні до завершення війни, бо інакше його знову відправлять на фронт, а також що у РФ його можуть розстріляти за здачу в полон.

У полоні він себе почуває в безпеці, а повітряні тривоги називає "колисковою", порівнюючи з тим, що він бачив на передовій.

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