ЗСУ взяли в полон правнука Брежнєва, - росЗМІ

Правнук радянського генсека Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв потрапив у полон до українських військових на півдні України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські медіа, зокрема й російський Telegram-канал Baza.

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За інформацією російського видання, Антон Мілаєв народився та побудував кар'єру в Україні. Він є названим онуком доньки генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва – Галини Брежнєвої, яка виховувала його як рідного.

Повідомляється, що 45-річний Мілаєв восени 2025 року підписав контракт та вирушив воювати проти України на посаді сапера. У листопаді він перестав виходити на зв'язок із родиною.

Мати військового Ірина Кузнєцова розповіла журналістам, що протягом кількох місяців не мала жодної інформації про долю сина. Згодом родині повідомили, що він живий і перебуває в українському полоні.

За даними Baza, наразі Антон Мілаєв утримується на підконтрольній Україні території Херсонської області.

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