ВСУ взяли в плен правнука Брежнева, - российские СМИ
Правнук советского генерального секретаря Леонида Брежнева Антон Милаев попал в плен к украинским военным на юге Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе российский Telegram-канал Baza.
По информации российского издания, Антон Милаев родился и сделал карьеру в Украине. Он является приемным внуком дочери генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева — Галины Брежневой, которая воспитывала его как родного.
Сообщается, что 45-летний Милаев осенью 2025 года подписал контракт и отправился воевать против Украины в качестве сапера. В ноябре он перестал выходить на связь с семьей.
Мать военного Ирина Кузнецова рассказала журналистам, что в течение нескольких месяцев не имела никакой информации о судьбе сына. Впоследствии семье сообщили, что он жив и находится в украинском плену.
По данным Baza, в настоящее время Антон Милаев содержится на подконтрольной Украине территории Херсонской области.
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