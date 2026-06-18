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Новости Пленные оккупанты
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ВСУ взяли в плен правнука Брежнева, - российские СМИ

ВСУ взяли в плен правнука Брежнева

Правнук советского генерального секретаря Леонида Брежнева Антон Милаев попал в плен к украинским военным на юге Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе российский Telegram-канал Baza.

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По информации российского издания, Антон Милаев родился и сделал карьеру в Украине. Он является приемным внуком дочери генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева — Галины Брежневой, которая воспитывала его как родного.

Сообщается, что 45-летний Милаев осенью 2025 года подписал контракт и отправился воевать против Украины в качестве сапера. В ноябре он перестал выходить на связь с семьей.

Мать военного Ирина Кузнецова рассказала журналистам, что в течение нескольких месяцев не имела никакой информации о судьбе сына. Впоследствии семье сообщили, что он жив и находится в украинском плену.

По данным Baza, в настоящее время Антон Милаев содержится на подконтрольной Украине территории Херсонской области.

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Автор: 

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Топ комментарии
+11
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18.06.2026 16:42 Ответить
+9
Прадід би його відху**рив як слідує.
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18.06.2026 16:43 Ответить
+8
Напевно як дід хотів гєроя савєцкава саюза мля.
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18.06.2026 16:29 Ответить

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