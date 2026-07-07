Правнук Брежнева, попавший в плен к ВСУ, рассказал, почему поехал на войну: "Хотел увидеть нацистов"

45-летний Антон Милаев, правнук советского генерального секретаря Леонида Брежнева, воевал против Украины в составе оккупационных войск РФ и осенью 2025 года попал в плен к Вооруженным Силам Украины. Он рассказал, почему пошел воевать против Украины.

Об этом он рассказал во время интервью для проекта Главного управления разведки Минобороны Украины "Хочу жить", передает Цензор.НЕТ.

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Отметим, что Дед Милаева был сыном Евгения Милаева - первого мужа дочери генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Галины. Поскольку она усыновила детей мужа, юридически они были внуками Брежнева. Ранее о попадании правнука Брежнева в плен к ВСУ писали российские Telegram-каналы.

Сменил Нью-Йорк на штурмовую дивизию из-за долгов

Милаев рассказал, что 19 лет жил в Нью-Йорке. Однако впоследствии решил вернуться в РФ, мотивируя это тем, что "устал работать на масонов" и сильно соскучился по родине.

Тогда у него накопились долги, поэтому в 2025 году он подписал контракт с Минобороны РФ. За это россиянин получил единовременную выплату в размере 1,4 миллиона рублей. Ситуацией в Украине при этом он не интересовался, "хотя нужно было".

Милаев рассчитывал получить должность водителя в тылу, однако после трехнедельной подготовки в Песках на оккупированной Луганщине его отправили в 1-й штурмовой батальон 98-й дивизии Воздушно-десантных войск.

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Херсонская "мясорубка" и сдача в плен

Оккупантов перебросили в Херсонскую область для форсирования Днепра - эту задачу Милаев назвал "мясорубкой" и сказал, что там "выжить практически невозможно". Тела погибших не эвакуируют, и их съедают дикие животные.

Во время очередной попытки высадки группу Милаева из восьми оккупантов полностью разгромили ВСУ - выжили только четверо. Оставшись один, правнук Брежнева сумел самостоятельно добраться до берега реки, где увидел украинский беспилотник и принял решение поднять руки. Дрон вывел оккупанта на позиции 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, где его взяли в плен.

О "нацистах"

На вопрос, почему он и другие россияне приехали в Украину с войной, Милаев заявил, что "хотели увидеть нацистов", но "не увидели, однако узнали об этом только тогда, когда попали сюда".

Кроме того, российские командиры рассказывали, что украинцы проводят операции, во время "которых извлекают органы". В то же время, позвонив бывшей жене, он назвал условия содержания в плену "шикарными".

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Также он надеялся, что в плену никто не узнает о его родственных связях с Брежневым, потому что он "остался обычным человеком" и "не хотел благодаря этому пролезать куда-то".

Милаев стремится досидеть в плену до окончания войны, потому что иначе его снова отправят на фронт, а также потому, что в РФ его могут расстрелять за сдачу в плен.

В плену он чувствует себя в безопасности, а воздушные тревоги называет "колыбельной", сравнивая с тем, что он видел на передовой.

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