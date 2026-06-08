Троє рашистів підняли руки та пішли за українським дроном здаватися у полон. ВIДЕО
Оператори дронів Сил оборони за допомогою безпілотника виявили 3 російських військових та змусили їх скласти зброю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як окупанти виходять із хащів із піднятими руками та демонструють готовність добровільно здатися в полон.
Після цього загарбники рухалися за українським дроном, який фактично виконував роль провідника до визначеної точки зустрічі з українськими військовими.
У результаті спецоперації всі 3 окупантів дісталися місця призначення та поповнили обмінний фонд України.
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IgorYakovlevich
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Oleksii Pilevych #582021
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