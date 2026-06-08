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Новини Відео Полонені окупанти Оператори дронів
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Троє рашистів підняли руки та пішли за українським дроном здаватися у полон. ВIДЕО

Оператори дронів Сил оборони за допомогою безпілотника виявили 3 російських військових та змусили їх скласти зброю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як окупанти виходять із хащів із піднятими руками та демонструють готовність добровільно здатися в полон.

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Після цього загарбники рухалися за українським дроном, який фактично виконував роль провідника до визначеної точки зустрічі з українськими військовими.

У результаті спецоперації всі 3 окупантів дісталися місця призначення та поповнили обмінний фонд України. 

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армія рф (21218) полонені (2426) ЗСУ (8792) дрони (8372)
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Цікаво, чи може наш дрон взяти у полон ворожу "птаху"?
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08.06.2026 22:32 Відповісти
А кажуть що всі кацапи є#ануті.....
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08.06.2026 22:34 Відповісти
Розумні серед дебілів.
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08.06.2026 22:44 Відповісти
А хіба вони здорові були коли підписали контракт? В полон здалися тільки тому що всралися
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08.06.2026 22:45 Відповісти
БК ліг би кучно....
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08.06.2026 22:45 Відповісти
Трі рускіх багатиря: Магомед, Алдар і Туйгун.
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08.06.2026 22:51 Відповісти
Розумний вибір.
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08.06.2026 23:20 Відповісти
а над головою тримать чудотворні ікони, які з дронів розкидають.
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08.06.2026 23:22 Відповісти
 
 