Іноземні добровольці 53-ї ОМБр зачистили будівлю та взяли в полон окупанта: "Но кілл, пліз". ВIДЕО

Бійці мотопіхотного батальйону Companhia Serpente 53-ї окремої механізованої бригади, у складі якого воюють іноземні добровольці, провели штурм ворожої будівлі та взяли в полон окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання бойового завдання українські воїни вступили у запеклий стрілецький бій з трьома рашистами та зачистили захоплену противником споруду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На кадрах зафіксовано момент взяття в полон російського військового, який намагався вести розвідку позицій Сил оборони.

"Но кілл, пліз", - скиглить окупант до бійців після того, як опинився в полоні.

Відео бойової роботи опублікувала бригада у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також: Прикордонники бригади "Форпост" за допомогою дрона Matrice 4T взяли в полон 4 окупантів. ВIДЕО

Дивіться також: Дрон-камікадзе летить вздовж траси і атакує в лоб ворожу вантажівку: "Сука, лишь бы в этот КАМАЗ сейчас не зашел. Ай, п#здец, бл#дь!". ВIДЕО