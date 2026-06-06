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Новини Відео Полонені окупанти Іноземні добровольці в ЗСУ Іноземці в ЗСУ
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Іноземні добровольці 53-ї ОМБр зачистили будівлю та взяли в полон окупанта: "Но кілл, пліз". ВIДЕО

Бійці мотопіхотного батальйону Companhia Serpente 53-ї окремої механізованої бригади, у складі якого воюють іноземні добровольці, провели штурм ворожої будівлі та взяли в полон окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання бойового завдання українські воїни вступили у запеклий стрілецький бій з трьома рашистами та зачистили захоплену противником споруду.

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На кадрах зафіксовано момент взяття в полон російського військового, який намагався вести розвідку позицій Сил оборони.

"Но кілл, пліз", - скиглить окупант до бійців після того, як опинився в полоні.

Відео бойової роботи опублікувала бригада у своєму телеграм-каналі.

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Автор: 

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Пліз! - проше пана до гиляки!
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06.06.2026 11:32 Відповісти
Please, sir, to the gelyak.
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06.06.2026 11:35 Відповісти
На кол, пліз
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06.06.2026 11:34 Відповісти
Кілл Білл....
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06.06.2026 11:45 Відповісти
Кушть подано ,садітьсь жрать пжалста!
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06.06.2026 11:48 Відповісти
Гарне відео, але вже літо...
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06.06.2026 12:33 Відповісти
"Компанія Зміюк" чудова назва)))
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06.06.2026 12:41 Відповісти
Донт пуш зе хорсес )
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06.06.2026 13:05 Відповісти
 
 