Іноземні добровольці 53-ї ОМБр зачистили будівлю та взяли в полон окупанта: "Но кілл, пліз". ВIДЕО
Бійці мотопіхотного батальйону Companhia Serpente 53-ї окремої механізованої бригади, у складі якого воюють іноземні добровольці, провели штурм ворожої будівлі та взяли в полон окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання бойового завдання українські воїни вступили у запеклий стрілецький бій з трьома рашистами та зачистили захоплену противником споруду.
На кадрах зафіксовано момент взяття в полон російського військового, який намагався вести розвідку позицій Сил оборони.
"Но кілл, пліз", - скиглить окупант до бійців після того, як опинився в полоні.
Відео бойової роботи опублікувала бригада у своєму телеграм-каналі.
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