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Иностранные добровольцы 53-й ОМБр зачистили здание и взяли в плен оккупанта: "Но килл, плз"

Бойцы мотопехотного батальона Companhia Serpente 53-й отдельной механизированной бригады, в составе которого воюют иностранные добровольцы, провели штурм вражеского здания и взяли в плен оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевого задания украинские воины вступили в ожесточенный перестрел с тремя рашистами и зачистили захваченное противником здание.

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На кадрах запечатлен момент взятия в плен российского военного, который пытался вести разведку позиций Сил обороны.

"Но килл, плз", - скулит оккупант бойцам после того, как оказался в плену.

Видео боевых действий опубликовала бригада в своем Telegram-канале.

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Автор: 

армия РФ (22987) иностранец (522) разведка (4191) пленные (2307) 53 отдельная механизированная бригада (188) инфильтрация (3) зачистка (2)
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Пліз! - проше пана до гиляки!
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06.06.2026 11:32 Ответить
Please, sir, to the gelyak.
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06.06.2026 11:35 Ответить
На кол, пліз
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06.06.2026 11:34 Ответить
Кілл Білл....
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06.06.2026 11:45 Ответить
Кушть подано ,садітьсь жрать пжалста!
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06.06.2026 11:48 Ответить
Гарне відео, але вже літо...
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06.06.2026 12:33 Ответить
"Компанія Зміюк" чудова назва)))
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06.06.2026 12:41 Ответить
 
 