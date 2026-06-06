Иностранные добровольцы 53-й ОМБр зачистили здание и взяли в плен оккупанта: "Но килл, плз"

Бойцы мотопехотного батальона Companhia Serpente 53-й отдельной механизированной бригады, в составе которого воюют иностранные добровольцы, провели штурм вражеского здания и взяли в плен оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевого задания украинские воины вступили в ожесточенный перестрел с тремя рашистами и зачистили захваченное противником здание.

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На кадрах запечатлен момент взятия в плен российского военного, который пытался вести разведку позиций Сил обороны.

"Но килл, плз", - скулит оккупант бойцам после того, как оказался в плену.

Видео боевых действий опубликовала бригада в своем Telegram-канале.

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