Иностранные добровольцы 53-й ОМБр зачистили здание и взяли в плен оккупанта: "Но килл, плз"
Бойцы мотопехотного батальона Companhia Serpente 53-й отдельной механизированной бригады, в составе которого воюют иностранные добровольцы, провели штурм вражеского здания и взяли в плен оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевого задания украинские воины вступили в ожесточенный перестрел с тремя рашистами и зачистили захваченное противником здание.
На кадрах запечатлен момент взятия в плен российского военного, который пытался вести разведку позиций Сил обороны.
"Но килл, плз", - скулит оккупант бойцам после того, как оказался в плену.
Видео боевых действий опубликовала бригада в своем Telegram-канале.
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Валентин Коваль #620706
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Yriii Yriii #538882
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boris petrik
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WRX WRX
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