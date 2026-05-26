Пограничники бригады "Форпост" с помощью дрона Matrice 4T взяли в плен 4 оккупантов. ВИДЕО
Бойцы пограничной бригады "Форпост" с помощью беспилотника заставили сложить оружие и сдаться в плен 4 российских военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для контроля за действиями оккупантов, находившихся в укрытии, украинские пограничники использовали БПЛА Matrice 4T.
По командам операторов дрона рашисты вышли из укрытия, покинули позицию, сложили оружие и согласились сдаться.
Выполняя указания украинских бойцов, оккупанты двинулись в направлении позиций Сил обороны, где были взяты в плен.
Видео было опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.
