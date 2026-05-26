Прикордонники бригади "Форпост" за допомогою дрона Matrice 4T взяли в полон 4 окупантів. ВIДЕО
Бійці прикордонної бригади "Форпост" за допомогою безпілотника змусили скласти зброю та здатися в полон 4 російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для контролю дій окупантів, які перебували в укритті українські прикордонники використали БпЛА Matrice 4T.
Після команд операторів дрона рашисти вийшли з укриття, залишили позицію, склали зброю та погодилися здатися.
Виконуючи вказівки українських бійців, окупанти рушили у напрямку позицій Сил оборони, де були взяті в полон.
Відео було опубліковане у телеграм-каналі ДПСУ.
