Прикордонники бригади "Форпост" за допомогою дрона Matrice 4T взяли в полон 4 окупантів. ВIДЕО

Бійці прикордонної бригади "Форпост" за допомогою безпілотника змусили скласти зброю та здатися в полон 4 російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для контролю дій окупантів, які перебували в укритті українські прикордонники використали БпЛА Matrice 4T.

Після команд операторів дрона рашисти вийшли з укриття, залишили позицію, склали зброю та погодилися здатися.

Виконуючи вказівки українських бійців, окупанти рушили у напрямку позицій Сил оборони, де були взяті в полон.

Відео було опубліковане у телеграм-каналі ДПСУ.

