Трое рашистов подняли руки и пошли за украинским дроном сдаваться в плен. ВИДЕО

Операторы дронов Сил обороны с помощью беспилотника обнаружили троих российских военных и заставили их сложить оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как оккупанты выходят из зарослей с поднятыми руками и демонстрируют готовность добровольно сдаться в плен.

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После этого захватчики двигались за украинским дроном, который фактически выполнял роль проводника к определенной точке встречи с украинскими военными.

Вследствие спецоперации все 3 оккупанта добрались до места назначения и пополнили обменный фонд Украины.

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