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Трое рашистов подняли руки и пошли за украинским дроном сдаваться в плен. ВИДЕО

Операторы дронов Сил обороны с помощью беспилотника обнаружили троих российских военных и заставили их сложить оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как оккупанты выходят из зарослей с поднятыми руками и демонстрируют готовность добровольно сдаться в плен.

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После этого захватчики двигались за украинским дроном, который фактически выполнял роль проводника к определенной точке встречи с украинскими военными.

Вследствие спецоперации все 3 оккупанта добрались до места назначения и пополнили обменный фонд Украины. 

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армия РФ (23001) пленные (2308) ВСУ (7789) дроны (7309)
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Цікаво, чи може наш дрон взяти у полон ворожу "птаху"?
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08.06.2026 22:32 Ответить
А кажуть що всі кацапи є#ануті.....
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08.06.2026 22:34 Ответить
Розумні серед дебілів.
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08.06.2026 22:44 Ответить
А хіба вони здорові були коли підписали контракт? В полон здалися тільки тому що всралися
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08.06.2026 22:45 Ответить
БК ліг би кучно....
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08.06.2026 22:45 Ответить
Трі рускіх багатиря: Магомед, Алдар і Туйгун.
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08.06.2026 22:51 Ответить
Розумний вибір.
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08.06.2026 23:20 Ответить
а над головою тримать чудотворні ікони, які з дронів розкидають.
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08.06.2026 23:22 Ответить
 
 