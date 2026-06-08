Трое рашистов подняли руки и пошли за украинским дроном сдаваться в плен. ВИДЕО
Операторы дронов Сил обороны с помощью беспилотника обнаружили троих российских военных и заставили их сложить оружие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как оккупанты выходят из зарослей с поднятыми руками и демонстрируют готовность добровольно сдаться в плен.
После этого захватчики двигались за украинским дроном, который фактически выполнял роль проводника к определенной точке встречи с украинскими военными.
Вследствие спецоперации все 3 оккупанта добрались до места назначения и пополнили обменный фонд Украины.
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IgorYakovlevich
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