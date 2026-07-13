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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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За сутки на фронте произошло 257 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

За минувшие сутки на фронте произошло 257 боевых столкновений. Наибольшее количество атак российские войска совершили на Покровском, Славянском и Константиновском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанtс 70 авиационных ударов, сбросив 246 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 8676 дронов-камикадзе и осуществил 3296 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск, в том числе 32 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло три боевые столкновения с противником, агрессор нанес пять авиаударов, сбросил 13 авиабомб, осуществил 96 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте по состоянию на 13 июля

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы, Волчанска и в сторону населенных пунктов Гоптовка, Караичное, Лиман, Графское, Малая Волчья, Отрадное.

Ситуация на фронте утром 13 июля

На Купянском направлении враг совершил три атаки в направлении Купянска и Новоплатоновки.

Ситуация на фронте утром 13 июля

На Лиманском направлении противник 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Новый Мир, Степовое, Дробышево, Озерное, Лиман, Диброва, Ставки, Новоселовка, Новомихайловка.

Ситуация на фронте утром 13 июля

На Славянском направлении противник 25 раз штурмовал в сторону Рай-Александровки, Пискуновки и в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка.

Ситуация на фронте по состоянию на 13 июля

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в районе населенного пункта Никифоровка и в сторону Малиновки.

Ситуация на фронте утром 13 июля

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Долгой Балки, Степановки, Вольного и Кучерова Яра.

Ситуация на фронте по состоянию на 13 июля

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в направлении населенных пунктов Дорожное, Сергеевка, Новое Шахово, Мирное, Новопавловка.

Ситуация на фронте по состоянию на 13 июля

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На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Вороного и Александрограда.

Ситуация на фронте по состоянию на 13 июля

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 16 атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Еленоконстантиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Цветково, Варваровка и Чаривное.

Ситуация на фронте утром 13 июля

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Белогорья и Луговского.

Ситуация на фронте утром 13 июля

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по восьми районам сосредоточения живой силы и четырем пунктам управления противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1600 человек. Также уничтожено пять танков, три боевые бронированные машины, 58 артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, четыре средства ПВО, 7 ракет, 11 наземных робототехнических комплексов, 1734 беспилотных летательных аппарата, 494 единицы автомобильной и пять единиц специальной техники противника.

Автор: 

армия РФ (23293) Генштаб ВС (8334) боевые действия (6329)
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