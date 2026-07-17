Наступ РФ на Костянтинівку показав слабкість плану Путіна, - CNN

Російські війська за рік не змогли повністю захопити Костянтинівку, попри значні втрати та просування. Кампанія демонструє високу ціну наступу та розрив між заявами Кремля і реальністю на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

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Журналісти, які працювали у Костянтинівці, зазначають, що влітку 2025 року в місті ще функціонував ринок, хоча воно перебувало під постійними російськими обстрілами. До кінця року так звана "сіра зона" розширилася до центральної частини міста, а на початку 2026 року російські війська досягли найбільшого просування за весь час наступальної кампанії.

Водночас, за оцінками західних джерел, які збігаються з українськими даними, щомісячні втрати Росії у війні становлять близько 35 тисяч військових. Попри просування противника, Сили оборони України продовжують утримувати центральні райони Костянтинівки.

У матеріалі також наголошується, що гуманітарна ситуація в місті стрімко погіршується. Російські обстріли посилюються, а логістичні маршрути регулярно перебувають під вогневим контролем окупантів, що значно ускладнює доставку допомоги та евакуацію цивільних.

На думку авторів CNN, бої за Костянтинівку стали прикладом того, що російський наступ залишається повільним і надзвичайно затратним. Навіть у разі окупації міста це лише відкриє шлях до Краматорська та Слов'янська, штурм яких, імовірно, також може тривати щонайменше рік.

"Рік жахливого насильства в Костянтинівці оголює слабке місце, що лежить в основі військового плану Путіна: як довго він зможе підтримувати довіру російської громадськості до конфлікту, в якому навіть найменші досягнення доводиться вигадувати, а насправді вони залишаються недосяжними?" - зазначає CNN.

Що передувало?

Днями командир роти БпЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов заявив, що ситуація в Костянтинівці на Донеччині наразі важка. Ворогу вдалося зайти в місто, зайняти його частину і закріпитися там.

Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки. Водночас президент наголосив, "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".

4 липня Міноборони РФ заявило про готовність провести "гуманітарну акцію" з передачі тіл загиблих українських військових у Костянтинівці.

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