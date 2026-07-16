Обязательная эвакуация детей в принудительном порядке объявлена в отдельных населенных пунктах Новодонецкой громады, — ОВА
Сегодня, 16 июля, Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий утвердил обязательную принудительную эвакуацию детей из отдельных населенных пунктов Новодонецкой громады в Донецкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, соответствующее решение принято приказом от 13 июля 2026 года № 6/39-26.
Речь идет о 74 детях из 51 семьи. Они должны выехать вместе с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями.
"Медлить опасно. Враг все чаще применяет КАБы и FPV-дроны по населенным пунктам", — подчеркнул Филашкин.
Где разместят детей
Он сообщил, что для размещения семей уже определены места в Закарпатской, Полтавской, Ривненской и Кировоградской областях. Помощь также оказывает благотворительный фонд "Спасем Украину".
Полиция, спасатели, парамедики и волонтеры готовы сопровождать людей в пути. Эвакуация бесплатная, в транзитных центрах оказывают медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь, а также организуют дальнейшее расселение.
Филашкин призвал родителей не подвергать детей риску, ведь своевременная эвакуация может спасти жизнь.
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