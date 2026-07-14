Подросток из Дружковки сам попросил об эвакуации, потому что родители отказывались уезжать, — Лубинец

Несовершеннолетний юноша из прифронтовой Дружковки в Донецкой области обратился к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь с эвакуацией, поскольку его родители отказывались покидать опасную территорию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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После обращения семью эвакуировали

По словам Лубинца, после вмешательства его офиса семью эвакуировали в Черкассы, где им обеспечили сопровождение, координацию с соответствующими службами и необходимую помощь.

В эфире телемарафона омбудсмен уточнил, что сначала удалось эвакуировать самого парня, а уже позже к нему присоединилась его мать.

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Лубинец раскритиковал местные власти

Омбудсмен заявил, что областные военные администрации и органы местного самоуправления не выполнили свой долг.

"Их обязанность — знать, где находится каждый ребенок, оценивать риски, своевременно принимать решения об эвакуации и обеспечивать полное сопровождение после нее", — подчеркнул Лубинец.

Он также отметил, что бездействие государственных органов уже привело к трагическим последствиям.

"Мы уже видим цену бездействия. Это погибшие дети. Это похищенные дети. Это дети, которых Россия депортирует, принудительно перемещает и использует в своей пропаганде. Государство не имеет права терять ни одного ребенка из-за нерешительности или несвоевременно принятых решений. Если ребенка можно спасти — его нужно спасать", — подчеркнул Лубинец, призвав родителей не подвергать детей опасности.

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