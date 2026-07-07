Военные вывезли с помощью наземного робота жительницу Николаевки из-под обстрелов. ВИДЕО

Украинские военные провели необычную спасательную операцию на Славянском направлении. Из прифронтовой Николаевки удалось эвакуировать гражданскую жительницу с помощью наземно-роботизированного комплекса, поскольку из-за постоянных российских обстрелов и атак дронов она не могла выехать самостоятельно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в 20-й бригаде беспилотных систем К-2.

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Операцию проводил экипаж №11 батальона наземных роботизированных комплексов. По словам оперативного дежурного с позывным "Кеп", риск был чрезвычайно высоким, ведь все логистические маршруты на этом направлении находятся под постоянным контролем российских FPV-дронов.

"Гражданская жительница, прожившая всю жизнь в селе в Донецкой области, не могла уехать из-за интенсивных обстрелов и активности российских дронов. В отчаянии она обратилась к бойцам К-2, после чего началось планирование эвакуационной миссии силами батальона беспилотных наземных комплексов", — отметили военные.

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За маршрутом следили сразу несколько экипажей дронов

Чтобы гарантировать безопасное прохождение наземного роботизированного комплекса, за маршрутом в режиме реального времени наблюдали операторы наземных роботов, беспилотников и дронов-перехватчиков.

Они контролировали весь путь от Николаевки до назначенной точки эвакуации, своевременно отслеживая возможные угрозы со стороны российских военных.

Благодаря слаженным действиям подразделения женщину удалось безопасно вывезти из зоны активных боевых действий. Она не пострадала и уже находится в безопасном месте.

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