Військові наземним роботом вивезли мешканку Миколаївки з-під обстрілів. ВIДЕО

Українські військові провели незвичну рятувальну операцію на Слов'янському напрямку. Із прифронтової Миколаївки цивільну жительку вдалося евакуювати за допомогою наземно-роботизованого комплексу, оскільки через постійні російські обстріли та атаки дронів виїхати самотужки вона не могла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли у 20-й бригаді безпілотних систем К-2.

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Операцію проводив екіпаж №11 батальйону наземних роботизованих комплексів. За словами оперативного чергового з позивним Кеп, ризик був надзвичайно високим, адже всі логістичні маршрути на цьому напрямку перебувають під постійним контролем російських FPV-дронів.

"Цивільна мешканка, що прожила все життя в селі на Донеччині, не могла виїхати через інтенсивні обстріли та активність російських дронів. У розпачі вона звернулася до бійців К-2, після чого почалося планування евакуаційної місії силами батальйону безпілотних наземних комплексів", – зазначили військові.

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За маршрутом стежили одразу кілька екіпажів дронів

Щоб гарантувати безпечне проходження наземного роботизованого комплексу, за маршрутом у режимі реального часу спостерігали оператори наземних роботів, безпілотників і дронів-перехоплювачів.

Вони контролювали всю дорогу від Миколаївки до визначеної точки евакуації, своєчасно відстежуючи можливі загрози з боку російських військових.

Завдяки злагодженим діям підрозділу жінку вдалося безпечно вивезти із зони активних бойових дій. Вона не постраждала та вже перебуває у безпечному місці.

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