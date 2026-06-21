Оператори НРК підрозділу "Кара" евакуювали двох цивільних із прифронтового Лиману. ВIДЕО
Підрозділ НРК "Кара" мотопіхотного батальйону 60-ї окремої механізованої бригади спільно з ЦВС евакуювали двох цивільних жителів із прифронтового Лиману.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для проведення операції військові використали наземний роботизований комплекс.
За допомогою НРК було евакуйовано літнього чоловіка, який не міг самостійно пересуватися, а також жінку.
Після прибуття на стабілізаційний пункт медики надали цивільним необхідну допомогу та передали їх на подальший етап евакуації.
Кадри рятувальної операції показали бійці у телеграм-каналі Третього армійського корпусу.
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