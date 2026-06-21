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Новини Відео Наземні роботизовані комплекси НРК Евакуація населення з районів бойових дій
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Оператори НРК підрозділу "Кара" евакуювали двох цивільних із прифронтового Лиману. ВIДЕО

Підрозділ НРК "Кара" мотопіхотного батальйону 60-ї окремої механізованої бригади спільно з ЦВС евакуювали двох цивільних жителів із прифронтового Лиману.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для проведення операції військові використали наземний роботизований комплекс.

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За допомогою НРК було евакуйовано літнього чоловіка, який не міг самостійно пересуватися, а також жінку.

Після прибуття на стабілізаційний пункт медики надали цивільним необхідну допомогу та передали їх на подальший етап евакуації.

Кадри рятувальної операції показали бійці у телеграм-каналі Третього армійського корпусу.

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Автор: 

евакуація (2548) Донецька область (11364) Краматорський район (1286) Лиман (248) 60 ОМБр (91) Третій армійський корпус (151) НРК наземний роботизований комплекс (146)
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