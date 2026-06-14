Бійці 92-ї ОШБр показали евакуацію поранених під ударами FPV та скидами: "Тримайся! Побачиш дружину і доньку". ВIДЕО
Бійці 92-ї окремої штурмової бригади показали кадри складної евакуації двох поранених військовослужбовців із передових позицій за допомогою наземних роботизованих комплексів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рятувальна операція тривала понад п'ять годин та проходила під постійною загрозою ворожих скидів з безпілотників і ударів FPV-дронів.
На відео зафіксований момент, коли один із поранених військових підтримує побратима під час евакуації словами:
"Тримайся! Думай про те, що ти приїдеш додому, побачиш дружину, побачиш доньку!"
У бригаді зазначають, що за дві хвилини відео показано операцію, яка насправді тривала понад п'ять годин. На окремих ділянках маршруту допомогу надавали дружні наземні роботизовані комплекси та військовослужбовці суміжних підрозділів.
Попри постійну небезпеку та складні умови евакуації, обидва поранені військовослужбовці успішно дісталися безпечного місця. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.
У 92-й ОШБр наголошують, що оператори роти безпілотних наземних систем щодня виконують складні завдання з евакуації поранених, а також доставляють на позиції боєкомплект і провізію.
"Кожен врятований боєць - це ще одна перемога. І заради таких перемог 92 ОШБр не пошкодує жодного робота"
Кадри евакуаційної операції оприлюднила 92-га окрема штурмова бригада у своєму телеграм-каналі.
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