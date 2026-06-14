Бойцы 92-й ОШБр показали эвакуацию раненых под ударами FPV и сбросами: "Держись! Увидишь жену и дочь". ВИДЕО
Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады показали кадры сложной эвакуации двух раненых военнослужащих с передовых позиций с помощью наземных роботизированных комплексов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, спасательная операция длилась более пяти часов и проходила под постоянной угрозой вражеских сбросов с беспилотников и ударов FPV-дронов.
На видео запечатлен момент, когда один из раненых военных поддерживает побратима во время эвакуации словами:
"Держись! Думай о том, что ты приедешь домой, увидишь жену, увидишь дочь!"
В бригаде отмечают, что за две минуты видео показана операция, которая на самом деле длилась более пяти часов. На отдельных участках маршрута помощь оказывали дружественные наземные роботизированные комплексы и военнослужащие смежных подразделений.
Несмотря на постоянную опасность и сложные условия эвакуации, оба раненых военнослужащих успешно добрались до безопасного места. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
В 92-й ОШБр отмечают, что операторы роты беспилотных наземных систем ежедневно выполняют сложные задачи по эвакуации раненых, а также доставляют на позиции боекомплект и провизию.
"Каждый спасенный боец — это еще одна победа. И ради таких побед 92-я ОШБр не пожалеет ни одного робота".
Кадры эвакуационной операции опубликовала 92-я отдельная штурмовая бригада в своем телеграм-канале.
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