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Операторы НРК подразделения "Кара" эвакуировали двух мирных жителей из прифронтового Лимана. ВИДЕО
Подразделение НРК "Кара" мотопехотного батальона 60-й отдельной механизированной бригады совместно с ЦВС эвакуировало двух мирных жителей из прифронтового Лимана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для проведения операции военные использовали наземный роботизированный комплекс.
С помощью НРК были эвакуированы пожилой мужчина, который не мог самостоятельно передвигаться, а также женщина.
По прибытии в стабилизационный пункт медики оказали гражданским лицам необходимую помощь и передали их на следующий этап эвакуации.
Кадры спасательной операции показали бойцы в Telegram-канале Третьего армейского корпуса.
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