Операторы НРК подразделения "Кара" эвакуировали двух мирных жителей из прифронтового Лимана. ВИДЕО

Подразделение НРК "Кара" мотопехотного батальона 60-й отдельной механизированной бригады совместно с ЦВС эвакуировало двух мирных жителей из прифронтового Лимана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для проведения операции военные использовали наземный роботизированный комплекс.

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С помощью НРК были эвакуированы пожилой мужчина, который не мог самостоятельно передвигаться, а также женщина.

По прибытии в стабилизационный пункт медики оказали гражданским лицам необходимую помощь и передали их на следующий этап эвакуации.

Кадры спасательной операции показали бойцы в Telegram-канале Третьего армейского корпуса.

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