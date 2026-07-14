Підліток із Дружківки сам попросив про евакуацію, бо батьки відмовлялися виїжджати, - Лубінець

Неповнолітній хлопець із прифронтової Дружківки на Донеччині звернувся до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця з проханням допомогти з евакуацією, оскільки його батьки відмовлялися залишати небезпечну територію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Після звернення родину евакуювали

За словами Лубінця, після втручання його офісу родину евакуювали до Черкас, де їм забезпечили супровід, координацію з відповідними службами та необхідну допомогу.

В ефірі телемарафону омбудсмен уточнив, що спочатку вдалося евакуювати самого хлопця, а вже згодом до нього приєдналася його мати.

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Лубінець розкритикував місцеву владу

Омбудсмен заявив, що обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування не виконали свого обов'язку.

"Їхній обов'язок – знати, де перебуває кожна дитина, оцінювати ризики, своєчасно ухвалювати рішення про евакуацію та забезпечувати повний супровід після неї", – наголосив Лубінець.

Він також зазначив, що бездіяльність державних органів уже має трагічні наслідки.

"Ми вже бачимо ціну бездіяльності. Це загиблі діти. Це викрадені діти. Це діти, яких Росія депортує, примусово переміщує та використовує у своїй пропаганді. Держава не має права втрачати жодної дитини через нерішучість або несвоєчасно ухвалені рішення. Якщо дитину можна врятувати — її потрібно рятувати", – підкреслив Лубінець, закликавши батьків не наражати дітей на небезпеку.

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