Обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб оголошено в окремих населених пунктах Новодонецької громади, - ОВА

Сьогодні, 16 липня, Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів погодив обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб з окремих населених пунктів Новодонецької громади в Донецькій області.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, відповідне рішення ухвалено наказом від 13 липня 2026 року № 6/39-26.

Йдеться про 74 дітей із 51 родини. Вони мають виїхати разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками.



"Зволікати небезпечно. Ворог дедалі частіше застосовує КАБи та FPV-дрони по населених пунктах", - наголосив Філашкін.

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Де розмістять дітей

Він повідомив, що для розміщення родин уже визначено місця у Закарпатській, Полтавській, Рівненській та Кіровоградській областях. Допомогу також надає благодійний фонд "Спасемо Україну".



Поліція, рятувальники, парамедики та волонтери готові супроводити людей у дорозі. Евакуація безоплатна, у транзитних центрах надають медичну, психологічну й гуманітарну допомогу та організовують подальше розселення.

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Філашкін закликав батьків не ризикувати дітьми, адже своєчасна евакуація може врятувати життя.