Враг продвинулся в районе Дорожного на Донетчине, — DeepState. КАРТА
Российские войска продвигаются в Покровском районе Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Дорожного (Покровский район Донецкой области)", — говорится в сообщении.
Обновленная карта
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