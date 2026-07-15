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Новости Обновленные карты DeepState Донетчина
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Враг продвинулся в районе Дорожного на Донетчине, — DeepState. КАРТА

Российские войска продвигаются в Покровском районе Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

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"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Дорожного (Покровский район Донецкой области)", — говорится в сообщении.

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Обновленная карта

Враг продвинулся в районе Дорожного

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Донецкая область (12623) Покровский район (1798) Дорожное (5) DeepState (559)
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