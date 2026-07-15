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Ворог просунувся біля Дорожнього на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські війська мають просування в Покровському районі Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Дорожнього (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

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Оновлена карта

Ворог просунувся біля Дорожнього

Також дивіться: РФ посилила штурми у Гришиному та намагається просочитися до Василівки й Новоолександрівки, - DeepState. КАРТА

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Донецька область (11507) Покровський район (1814) Дорожнє (5) DeepState (558)
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