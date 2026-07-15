Ворог просунувся біля Дорожнього на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські війська мають просування в Покровському районі Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Дорожнього (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлена карта
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