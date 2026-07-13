РФ посилила штурми у Гришиному та намагається просочитися до Василівки й Новоолександрівки, - DeepState. КАРТА

Для противника залишається пріоритетним напрямок Гришиного, де війська РФ здійснюють штурмові дії піхотою та мотоциклами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Інфільтрація військ РФ

Як зазначається, залишаються декілька позицій у північній частині села, які ворог активно намагається витіснити. Одночасно з цим противнику вдається інфільтруватися в населені пункти Василівка та Новоолександрівка, але просочування наразі є одиночними, тож Силам Оборони вдається виявляти і знищувати кацапську піхоту.

Також читайте: РФ намагається створити логістичний центр у Покровську, - бригада НГУ "Рубіж"

Штурми у напрямку Добропілля

"Ворог намагається рухатися по лінії населених пунктів в глибину української оборони в напрямку Юр'ївки, використовуючи будь-яку можливість відсутності щільної оборони через недостатню кількість людей. Паралельно сусіднє угрупування військ росіян проводить активні штурмові дії в агломерацію населених пунктів на південь від Добропілля", - йдеться у повідомленні.

Обстановка у Покровську

Також зазначається, що у Покровську затягнуто багато сил противника, на яку і зосередили свою увагу бійці Сил Оборони, здійснюючи ударно-пошукові роботи.

"Саме ці ресурси кацапи направляють на безперебійні штурмові дії в напрямку Гришиного. Тривають щоденні активні бої. Дякувати, що вище військове керівництво нарешті відкинуло наполегливі ідеї спроб затягування бійців на околиці Покровська та тримати їх там, щоб робити вигляд утримання позицій", - наголошують аналітики проєкту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ застосувує під Покровськом новий дрон БМ-35 на базі Starlink, - ДШВ