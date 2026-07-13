РФ посилила штурми у Гришиному та намагається просочитися до Василівки й Новоолександрівки, - DeepState. КАРТА
Для противника залишається пріоритетним напрямок Гришиного, де війська РФ здійснюють штурмові дії піхотою та мотоциклами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.
Інфільтрація військ РФ
Як зазначається, залишаються декілька позицій у північній частині села, які ворог активно намагається витіснити. Одночасно з цим противнику вдається інфільтруватися в населені пункти Василівка та Новоолександрівка, але просочування наразі є одиночними, тож Силам Оборони вдається виявляти і знищувати кацапську піхоту.
Штурми у напрямку Добропілля
"Ворог намагається рухатися по лінії населених пунктів в глибину української оборони в напрямку Юр'ївки, використовуючи будь-яку можливість відсутності щільної оборони через недостатню кількість людей. Паралельно сусіднє угрупування військ росіян проводить активні штурмові дії в агломерацію населених пунктів на південь від Добропілля", - йдеться у повідомленні.
Обстановка у Покровську
Також зазначається, що у Покровську затягнуто багато сил противника, на яку і зосередили свою увагу бійці Сил Оборони, здійснюючи ударно-пошукові роботи.
"Саме ці ресурси кацапи направляють на безперебійні штурмові дії в напрямку Гришиного. Тривають щоденні активні бої. Дякувати, що вище військове керівництво нарешті відкинуло наполегливі ідеї спроб затягування бійців на околиці Покровська та тримати їх там, щоб робити вигляд утримання позицій", - наголошують аналітики проєкту.
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