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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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РФ застосувує під Покровськом новий дрон БМ-35 на базі Starlink, - ДШВ

Під Покровськом окупанти застосували новий дрон БМ-35

Російські війська почали застосовувати під Покровськом новий дрон БМ-35 на базі Starlink. Він є аналогом "Шахеда" меншого розміру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командир цього 7 корпусу ДШВ, бригадний генерал Євген Ласійчук.

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Військовий зазначив, що українські війська все ще утримують північні околиці Покровська.

"Попри те, що тут найбільше угрупування військ ворога, яке знаходиться на цьому напрямку - угруповання військ "Центр". Він виконує задачі підрозділами 41-ої та 51-ої армії. Також він намагається застосовувати підрозділи БПЛА "Рубікон", - розповів Ласійчук.

Він зазначив, що ця ділянка фронту стала як випробувальний майданчик для таких підрозділів. Усі новітні засоби - якщо не щоденно, то дуже часто використовуються саме там.

"Нещодавно тут був помічений дрон БМ-35. Це новітній засіб, аналог "Шахеда", але меншої форми. Цей дрон намагався уразити нашу техніку на досить великій відстані, майже в тилу, при цьому застосовуючи засоби зв'язку Starlink", - додав командир 7 корпусу.

Що передувало?

Артилеристи 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ завдали серії результативних ударів по російських окупантах на Покровському напрямку.

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Автор: 

Донецька область (11423) бойові дії (6058) ДШВ Десантно-штурмові війська (493) дрони (8610) Покровськ (1355) Покровський район (1801)
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Топ коментарі
+4
звідки в них робочий старлінк?
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03.07.2026 10:25 Відповісти
+1
А де вони підключили той старлинк?
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03.07.2026 10:36 Відповісти
+1
купляють термінали де-інде.
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03.07.2026 10:48 Відповісти

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