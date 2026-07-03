За добу на фронті 273 боєзіткнення. Найбільше ворожих атак на Покровському, Гуляйпільському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 273 бойові зіткнення. Ворог найбільше тисне на сход, понад сто атак ЗСУ відбили на Покровському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках. Також росіяни посили тиск на Південно-Слобожанському - за добу зафіксовано 22 боєзіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Обстріли України

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 75 ракет та 101 авіаційного удару, під час яких скинув 299 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 168 дронів-камікадзе та здійснили 3149 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 46 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Годунівка, Гірки та Вільна Слобода Сумської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось шість боєзіткнень, агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 61 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили 22 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Ізбицького та Стариці, а також у напрямку Волохівки, Старого Хутора, Гранова, Кудіївки, Симинівки та Хатнього.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік Новоосинового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти сім разів атакували в районах населених пунктів Діброва та Лиман, а також у напрямку Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив тридцять штурмових дій, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Різниківка, Закітне та Крива Лука, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

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На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Ворог здійснив сімнадцять атак на Костянтинівському напрямку у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка та в напрямку Райського.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 39 атак. Противник виявляв активність поблизу Новоолександрівки, Білицького та Родинського, а також у напрямках Мирного, Торецького, Шевченка, Філії, Кучерового Яру, Вільного, Дорожнього, Світлого, Гришиного, Котлиного та Удачного.

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На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки у напрямку населених пунктів Тернове та Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 32 рази атакували позиції Сил оборони поблизу Рибного, Добропілля, Новоселівки та Гуляйпільського, а також у напрямку Різдвянки, Копанів, Широкого, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника, одну радіолокаційну станцію, одну артилерійську систему, один пункт управління безпілотних літальних апаратів та один склад матеріально-технічного забезпечення.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1250 осіб. Також знешкоджено чотири танки, дві бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, 18 наземних робототехнічних комплексів, 48 ракет, 2152 безпілотні літальні апарати, 385 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.