Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 407 150 осіб (+1 250 за добу), 12 073 танки, 45 225 артсистем, 24 863 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 407 150 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 407 150 (+1 250) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 073 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 863 (+2) од.

артилерійських систем – 45 225 (+57) од.

РСЗВ – 1 912 (+2) од.

засоби ППО – 1 463 (+4) од.

літаків - 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 809 (+18) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 387 342 (+2 152) од.

крилаті ракети – 4 846 (+48) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 115 237 (+385) од.

спеціальна техніка – 4 380 (+4) од.

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