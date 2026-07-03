Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 407 150 осіб (+1 250 за добу), 12 073 танки, 45 225 артсистем, 24 863 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 407 150 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 407 150 (+1 250) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 073 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 863 (+2) од.
- артилерійських систем – 45 225 (+57) од.
- РСЗВ – 1 912 (+2) од.
- засоби ППО – 1 463 (+4) од.
- літаків - 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 809 (+18) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 387 342 (+2 152) од.
- крилаті ракети – 4 846 (+48) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 115 237 (+385) од.
- спеціальна техніка – 4 380 (+4) од.
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