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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 407 150 осіб (+1 250 за добу), 12 073 танки, 45 225 артсистем, 24 863 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 407 150  російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 407 150 (+1 250) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 073 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 863 (+2) од.
  • артилерійських систем  – 45 225 (+57) од.
  • РСЗВ  – 1 912 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 463 (+4) од.
  • літаків - 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів  – 1 809 (+18) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 387 342 (+2 152) од.
  • крилаті ракети – 4 846 (+48) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 115 237 (+385) од.
  • спеціальна техніка – 4 380 (+4) од.

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Втрати ворога

 

Автор: 

армія рф (21434) Генштаб ЗС (8591) ліквідація (4817) знищення (10474)
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