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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 407 150 человек (+1 250 за сутки), 12 073 танка, 45 225 артиллерийских систем, 24 863 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 407 150 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 407 150 (+1 250) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 073 (+4) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 863 (+2) шт.
  • артиллерийских систем – 45 225 (+57) шт.
  • РСЗО – 1 912 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 463 (+4) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 809 (+18) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 387 342 (+2 152) шт.
  • крылатые ракеты – 4 846 (+48) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 115 237 (+385) шт.
  • специальная техника – 4 380 (+4) ед.

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Потери противника

 

Автор: 

армия РФ (23214) Генштаб ВС (8280) ликвидация (4428) уничтожение (10155)
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