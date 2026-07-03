Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 407 150 человек (+1 250 за сутки), 12 073 танка, 45 225 артиллерийских систем, 24 863 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 407 150 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 407 150 (+1 250) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 073 (+4) шт.
- боевых бронированных машин – 24 863 (+2) шт.
- артиллерийских систем – 45 225 (+57) шт.
- РСЗО – 1 912 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 463 (+4) ед.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 809 (+18) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 387 342 (+2 152) шт.
- крылатые ракеты – 4 846 (+48) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 115 237 (+385) шт.
- специальная техника – 4 380 (+4) ед.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль