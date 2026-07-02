Беларусь и РФ вновь обвинили Украину в атаке БПЛА на пассажирский автобус: Генштаб ВСУ назвал заявления сфабрикованными

Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию о якобы нанесении удара украинским беспилотником по белорусскому пассажирскому автобусу "Минск — Анапа" в районе таможенного перехода в российской Брянской области.

Об этом заявил пресс-секретарь Генштаба майор Андрей Ковалев в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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Фейк россиян и белорусов

Отметим, что 2 июля российские и белорусские СМИ сообщили об "ударе дрона ВСУ" по белорусскому автобусу в Брянской области РФ, который следовал по маршруту Минск — Анапа. Там утверждали, что пострадали двое белорусских водителей, а шестерых пассажиров эвакуировали.

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Генштаб ВСУ опроверг

В Генштабе ВСУ назвали эти обвинения "абсолютно ложными и сфабрикованными".

"Очередная информационная атака Российской Федерации относительно якобы удара украинского БПЛА по пассажирскому автобусу "Минск — Анапа" в районе таможенного перехода "Красный камень" Брянской области является сознательной и циничной провокацией Российской Федерации, направленной исключительно на то, чтобы прикрыть свой сегодняшний преступный террористический удар по столице Украины", — заявил Андрей Ковалев.

По его словам, россияне начали "инсценировать обстрелы собственных граждан", чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от массированной террористической атаки на Киев.

Пресс-секретарь подчеркнул, что ВСУ не ведут боевых действий против гражданского населения и наносят удары исключительно по законным военным целям.

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Что предшествовало?

Напомним, 17 июня российские и белорусские СМИ ранее распространили информацию о якобы атаке украинского беспилотника на гражданский автобус в Брянской области РФ. По их данным, в автобусе находилась детская футбольная команда из Гомеля, которая направлялась на сборы в Геленджик.

Министерство иностранных дел Беларуси поддержало российскую пропаганду, мгновенно обвинив Украину в "теракте". Минск потребовал объяснений от Киева.

Генеральный штаб ВСУ официально опроверг ложное заявление представителей РФ и Беларуси о якобы поражении беспилотником ВСУ автобуса с белорусской детской футбольной командой в Брянской области, которое не соответствует действительности. В указанный период Силы обороны Украины не применяли БПЛА по целям на территории Брянской области.

В связи с распространением информации об атаке на автобус с белорусскими детьми уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец срочно связался с белорусской стороной.

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