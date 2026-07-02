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Новости российские фейки
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Беларусь и РФ вновь обвинили Украину в атаке БПЛА на пассажирский автобус: Генштаб ВСУ назвал заявления сфабрикованными

Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию о якобы нанесении удара украинским беспилотником по белорусскому пассажирскому автобусу "Минск — Анапа" в районе таможенного перехода в российской Брянской области. 

Об этом заявил пресс-секретарь Генштаба майор Андрей Ковалев в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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Фейк россиян и белорусов

  • Отметим, что 2 июля российские и белорусские СМИ сообщили об "ударе дрона ВСУ" по белорусскому автобусу в Брянской области РФ, который следовал по маршруту Минск — Анапа. Там утверждали, что пострадали двое белорусских водителей, а шестерых пассажиров эвакуировали.

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Генштаб опроверг якобы новый удар ВСУ по автобусу с белорусами
Генштаб опроверг якобы новый удар ВСУ по автобусу с белорусами

Генштаб ВСУ опроверг

В Генштабе ВСУ назвали эти обвинения "абсолютно ложными и сфабрикованными".

"Очередная информационная атака Российской Федерации относительно якобы удара украинского БПЛА по пассажирскому автобусу "Минск — Анапа" в районе таможенного перехода "Красный камень" Брянской области является сознательной и циничной провокацией Российской Федерации, направленной исключительно на то, чтобы прикрыть свой сегодняшний преступный террористический удар по столице Украины", — заявил Андрей Ковалев.

По его словам, россияне начали "инсценировать обстрелы собственных граждан", чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от массированной террористической атаки на Киев.

Пресс-секретарь подчеркнул, что ВСУ не ведут боевых действий против гражданского населения и наносят удары исключительно по законным военным целям.

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Что предшествовало?

  • Напомним, 17 июня российские и белорусские СМИ ранее распространили информацию о якобы атаке украинского беспилотника на гражданский автобус в Брянской области РФ. По их данным, в автобусе находилась детская футбольная команда из Гомеля, которая направлялась на сборы в Геленджик.
  • Министерство иностранных дел Беларуси поддержало российскую пропаганду, мгновенно обвинив Украину в "теракте". Минск потребовал объяснений от Киева.
  • Генеральный штаб ВСУ официально опроверг ложное заявление представителей РФ и Беларуси о якобы поражении беспилотником ВСУ автобуса с белорусской детской футбольной командой в Брянской области, которое не соответствует действительности. В указанный период Силы обороны Украины не применяли БПЛА по целям на территории Брянской области.
  • В связи с распространением информации об атаке на автобус с белорусскими детьми уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец срочно связался с белорусской стороной.

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Автор: 

Беларусь (8113) Брянск (148) Генштаб ВС (8275) россия (98154) автобус (133)
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Топ комментарии
+2
Щойно Лукашенко виніс примирливу промову, почалися удари по білоруських автобусах. Співпадіння? Не думаю.
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02.07.2026 21:12 Ответить
+2
Стадо 3,14дараZOV кожен день атакують маршрутки в Херсоні і абсолютно всім - *****, що шмарклявым, що ко-козиційним. Хоча можно було б хоч кожен день на весь світ орати, про війскови злочини 3,14дараZOV, проти цивильних в Херсоні, алеж всім *****!
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02.07.2026 21:19 Ответить

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