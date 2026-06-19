Зеленский об "ударе ВСУ" по автобусу в Брянской области: провокация РФ, чтобы втянуть Беларусь в войну

Президент Владимир Зеленский заявил, что международные эксперты уже пришли к выводу о непричастности украинской стороны к якобы нападению на автобус с гражданами Беларуси в Брянской области РФ. Это была провокация со стороны россиян.

Об этом он сказал на совместной с президентом Гондураса Насри Асфурой пресс-конференции, цитирует "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Целенаправленная провокация Кремля

Глава государства заявил, что этот инцидент был провокацией российской стороны, направленной на то, чтобы втянуть белорусский народ в войну против Украины.

"Что касается удара дрона… ну, все уже признали - международные эксперты, и мне кажется, что и россияне признают это, скажем так, не открыто, - что этот удар был не нашим. Как это связано? Очень просто. Россияне будут устраивать множество различных провокаций, чтобы втянуть народ Беларуси в эту войну. Это одна из таких провокаций", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ заявила о спецоперации РФ после инцидента с автобусом в Брянской области. ДОКУМЕНТ

Что этому предшествовало?

Напомним, 17 июня российские и белорусские СМИ ранее распространили информацию о якобы атаке украинского беспилотника на гражданский автобус в Брянской области РФ. По их данным, в автобусе находилась детская футбольная команда из Гомеля, которая направлялась на сборы в Геленджик.

Министерство иностранных дел Беларуси поддержало российскую пропаганду, мгновенно обвинив Украину в "теракте". Минск потребовал объяснений от Киева.

Генеральный штаб ВСУ официально опроверг ложное заявление представителей РФ и Беларуси о якобы поражении беспилотником ВСУ автобуса с белорусской детской футбольной командой в Брянской области, которое не соответствует действительности. В указанный период Силы обороны Украины не применяли БПЛА по целям на территории Брянской области.

В связи с распространением информации об атаке на автобус с белорусскими детьми уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец срочно связался с белорусской стороной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец связался с Беларусью после обвинений в ударе по автобусу с детьми: "Украина не имеет никакого отношения к этому происшествию"