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СБУ заявила о спецоперации РФ после инцидента с автобусом в Брянской области. ДОКУМЕНТ

СБУ: документ РФ опровергает удар украинских дронов по автобусу в Брянской области

Служба безопасности Украины перехватила официальный российский документ, в котором отрицается причастность Украины к нападению на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным спецслужбы, речь идет об информационной справке мониторингового центра "Государственное казенное учреждение Брянской области "Безопасный регион"", которую СБУ получила в ходе контрразведывательных мероприятий.

В документе не упоминаются украинские БПЛА

Как утверждают в СБУ, в справке указано, что на момент инцидента в воздушном пространстве района не было украинских беспилотников.

СБУ заявила о перехвате российского документа, касающегося удара по автобусу в Брянской области

В частности, документ содержит информацию о том, что:

  • региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра не зафиксировал БПЛА в районе происшествия;
  • дежурный радиолокационного батальона в населенном пункте Супонево также не подтвердил присутствия беспилотников;
  • аналогичную информацию предоставил дежурный 32-й дивизии российских оккупационных войск, который не зафиксировал полётов дронов в указанное время.

СБУ предполагает причастность российских спецслужб

На основании перехваченного документа Служба безопасности Украины заявила, что имеет основания считать удар по автобусу спецоперацией российских спецслужб.

В ведомстве напомнили, что Россия уже неоднократно обвиняла Украину в преступлениях, которые, по утверждению украинской стороны, были совершены самой РФ. Такие инциденты, отмечают в СБУ, используются Москвой для проведения информационно-психологических операций и усиления международного давления на Украину.

"Вместе с тем в очередной раз подчеркиваем, что Украина и все Силы безопасности и обороны нашего государства неукоснительно соблюдают законы и обычаи войны и действуют исключительно в законных военных целях", — подчеркнули в Службе безопасности.

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Что предшествовало?

  • Напомним, 17 июня российские и белорусские СМИ ранее распространили информацию о якобы атаке украинского беспилотника на гражданский автобус в Брянской области РФ. По их данным, в автобусе находилась детская футбольная команда из Гомеля, которая направлялась на сборы в Геленджик.
  • Министерство иностранных дел Беларуси поддержало российскую пропаганду, мгновенно обвинив Украину в "теракте". Минск потребовал объяснений от Киева.

Автор: 

Брянск (144) СБУ (20780) автобус (129)
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