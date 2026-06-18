СБУ заявила о спецоперации РФ после инцидента с автобусом в Брянской области. ДОКУМЕНТ
Служба безопасности Украины перехватила официальный российский документ, в котором отрицается причастность Украины к нападению на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, речь идет об информационной справке мониторингового центра "Государственное казенное учреждение Брянской области "Безопасный регион"", которую СБУ получила в ходе контрразведывательных мероприятий.
В документе не упоминаются украинские БПЛА
Как утверждают в СБУ, в справке указано, что на момент инцидента в воздушном пространстве района не было украинских беспилотников.
В частности, документ содержит информацию о том, что:
- региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра не зафиксировал БПЛА в районе происшествия;
- дежурный радиолокационного батальона в населенном пункте Супонево также не подтвердил присутствия беспилотников;
- аналогичную информацию предоставил дежурный 32-й дивизии российских оккупационных войск, который не зафиксировал полётов дронов в указанное время.
СБУ предполагает причастность российских спецслужб
На основании перехваченного документа Служба безопасности Украины заявила, что имеет основания считать удар по автобусу спецоперацией российских спецслужб.
В ведомстве напомнили, что Россия уже неоднократно обвиняла Украину в преступлениях, которые, по утверждению украинской стороны, были совершены самой РФ. Такие инциденты, отмечают в СБУ, используются Москвой для проведения информационно-психологических операций и усиления международного давления на Украину.
"Вместе с тем в очередной раз подчеркиваем, что Украина и все Силы безопасности и обороны нашего государства неукоснительно соблюдают законы и обычаи войны и действуют исключительно в законных военных целях", — подчеркнули в Службе безопасности.
Что предшествовало?
- Напомним, 17 июня российские и белорусские СМИ ранее распространили информацию о якобы атаке украинского беспилотника на гражданский автобус в Брянской области РФ. По их данным, в автобусе находилась детская футбольная команда из Гомеля, которая направлялась на сборы в Геленджик.
- Министерство иностранных дел Беларуси поддержало российскую пропаганду, мгновенно обвинив Украину в "теракте". Минск потребовал объяснений от Киева.
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