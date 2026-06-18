СБУ заявила про спецоперацію РФ після інциденту з автобусом у Брянській області. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України перехопила офіційний російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами в Брянській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За даними спецслужби, йдеться про інформаційну довідку моніторингового центру "Государственное казенное учреждение Брянской области "Безопасный регион"", яку СБУ отримала під час контррозвідувальних заходів.

У документі не зафіксовано українських БПЛА

Як стверджують у СБУ, у довідці зазначено, що на момент інциденту в повітряному просторі району не було українських безпілотників.

Зокрема, документ містить інформацію про те, що:

регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру не зафіксував БПЛА в районі події;

черговий радіолокаційного батальйону в населеному пункті Супонево також не підтвердив присутності безпілотників;

аналогічну інформацію надав черговий 32-ї дивізії російських окупаційних військ, який не зафіксував польотів дронів у зазначений час.

СБУ припускає причетність російських спецслужб

На підставі перехопленого документа Служба безпеки України заявила, що має підстави вважати удар по автобусу спецоперацією російських спецслужб.

У відомстві нагадали, що Росія вже неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, які, за твердженням української сторони, були скоєні самою РФ. Такі інциденти, зазначають у СБУ, використовуються Москвою для проведення інформаційно-психологічних операцій та посилення міжнародного тиску на Україну.

"Разом з тим, вкотре наголошуємо, що Україна та всі Сили безпеки та оборони нашої держави неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і працюють виключно по законних воєнних цілях", - підкреслили у Службі безпеки.

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