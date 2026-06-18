СБУ заявила про спецоперацію РФ після інциденту з автобусом у Брянській області. ДОКУМЕНТ
Служба безпеки України перехопила офіційний російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами в Брянській області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
За даними спецслужби, йдеться про інформаційну довідку моніторингового центру "Государственное казенное учреждение Брянской области "Безопасный регион"", яку СБУ отримала під час контррозвідувальних заходів.
У документі не зафіксовано українських БПЛА
Як стверджують у СБУ, у довідці зазначено, що на момент інциденту в повітряному просторі району не було українських безпілотників.
Зокрема, документ містить інформацію про те, що:
- регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру не зафіксував БПЛА в районі події;
- черговий радіолокаційного батальйону в населеному пункті Супонево також не підтвердив присутності безпілотників;
- аналогічну інформацію надав черговий 32-ї дивізії російських окупаційних військ, який не зафіксував польотів дронів у зазначений час.
СБУ припускає причетність російських спецслужб
На підставі перехопленого документа Служба безпеки України заявила, що має підстави вважати удар по автобусу спецоперацією російських спецслужб.
У відомстві нагадали, що Росія вже неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, які, за твердженням української сторони, були скоєні самою РФ. Такі інциденти, зазначають у СБУ, використовуються Москвою для проведення інформаційно-психологічних операцій та посилення міжнародного тиску на Україну.
"Разом з тим, вкотре наголошуємо, що Україна та всі Сили безпеки та оборони нашої держави неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і працюють виключно по законних воєнних цілях", - підкреслили у Службі безпеки.
Що передувало?
- Нагадаємо, 17 червня російські та білоруські ЗМІ раніше поширили інформацію про нібито атаку українського безпілотника на цивільний автобус у Брянській області РФ. За їхніми даними, в автобусі перебувала дитяча футбольна команда з Гомеля, яка прямувала на збори до Геленджика.
- Міністерство закордонних справ Білорусі підіграло російській пропаганді, миттєво звинувативши Україну в "теракті". Мінськ зажадав пояснень з боку Києва.
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