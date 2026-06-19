Зеленський про "удар ЗСУ" по автобусу на Брянщині: Провокація РФ, щоб втягнути Білорусь у війну
Президент Володимир Зеленський заявив, що міжнародні експерти вже зробили висновок щодо непричетності української сторони до нібито атаки по автобусу з громадянами Білорусі в Брянській області РФ. Це була провокація росіян.
Про це він сказав на спільній з президентом Гондурасу Насрі Асфурою пресконференції, цитує "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Цілеспрямована провокація Кремля
Глава держави сказав, що цей інцидент був провокацією російської сторони, щоб втягнути білоруський народ у війну проти України.
"Що стосується удару дрона… ну всі вже визнали, міжнародні експерти, і мені здається також, що і росіяни визнають це, скажімо так, невідкрито, що цей удар був не наш. Як це пов’язують? Дуже просто. Росіяни будуть робити багато різних провокацій для того, щоб втягнути народ Білорусі в цю війну. Це одна з таких провокацій", - додав Зеленський.
Що передувало?
- Нагадаємо, 17 червня російські та білоруські ЗМІ раніше поширили інформацію про нібито атаку українського безпілотника на цивільний автобус у Брянській області РФ. За їхніми даними, в автобусі перебувала дитяча футбольна команда з Гомеля, яка прямувала на збори до Геленджика.
- Міністерство закордонних справ Білорусі підіграло російській пропаганді, миттєво звинувативши Україну в "теракті". Мінськ зажадав пояснень з боку Києва.
- Генеральний штаб ЗСУ офіційно спростував фейк заяви представників РФ та Білорусі про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса з білоруською дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. У зазначений період Сили оборони України не застосовували БпЛА по цілях на території Брянщини.
- У зв'язку з поширенням інформації про атаку на автобус із білоруськими дітьми уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець терміново зв'язався з білоруською стороною.
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