Білорусь та РФ знову звинуватили Україну в атаці БпЛА на пасажирський автобус: Генштаб ЗСУ назвав заяви сфабрикованими

Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію про нібито удар українського безпілотника по білоруському пасажирському автобусу "Мінськ — Анапа" у районі митного переходу в російській Брянській області.

Про це заявив речник Генштабу майор Андрій Ковальов у коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фейк росіян та білорусів

Зазначимо, що 2 липня російські й білоруські медіа повідомили про "удар дрона ЗСУ" по білоруському автобусу в Брянській області РФ, який рухався за маршрутом Мінськ — Анапа. Там стверджували, що постраждали двоє білоруських водіїв, а шістьох пасажирів евакуювали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про "удар ЗСУ" по автобусу на Брянщині: Провокація РФ, щоб втягнути Білорусь у війну





Генштаб ЗСУ заперечив

У Генштабі ЗСУ назвали ці звинувачення "абсолютно неправдивими та сфабрикованими".

"Чергова інформаційна атака Російської Федерації щодо нібито удару українського БпЛА по пасажирському автобусу "Мінськ — Анапа" в районі митного переходу "Червоний камінь" Брянської області є свідомою та цинічною провокацією Російської Федерації, спрямованою виключно на те, щоб прикрити свій сьогоднішній злочинний терористичний удар по столиці України", - заявив Андрій Ковальов.

За його словами, росіяни почали "інсценувати обстріли власних громадян", щоб відвернути увагу світової спільноти від терористичної масованої атаки на Київ.

Речник наголосив, що ЗСУ не ведуть бойових дій проти цивільного населення й завдають ураження виключно по законних військових цілях.

Читайте також: Ретранслятори на території Білорусі ще не демонтовані, - Сирський

Що передувало?

Нагадаємо, 17 червня російські та білоруські ЗМІ раніше поширили інформацію про нібито атаку українського безпілотника на цивільний автобус у Брянській області РФ. За їхніми даними, в автобусі перебувала дитяча футбольна команда з Гомеля, яка прямувала на збори до Геленджика.

Міністерство закордонних справ Білорусі підіграло російській пропаганді, миттєво звинувативши Україну в "теракті". Мінськ зажадав пояснень з боку Києва.

Генеральний штаб ЗСУ офіційно спростував фейк заяви представників РФ та Білорусі про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса з білоруською дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. У зазначений період Сили оборони України не застосовували БпЛА по цілях на території Брянщини.

У зв'язку з поширенням інформації про атаку на автобус із білоруськими дітьми уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець терміново зв'язався з білоруською стороною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ звинуватила Україну в ударі по транспортному цеху ЗАЕС - Сили оборони Півдня спростували фейк