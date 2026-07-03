За сутки на фронте произошло 273 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак на Покровском, Гуляйпольском и Славянском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 273 боевых столкновения. Враг наиболее активно наступает на востоке: более ста атак ВСУ отразили на Покровском, Гуляйпольском и Славянском направлениях. Также россияне усилили давление на Южно-Слобожанском направлении - за сутки зафиксировано 22 боевых столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением 75 ракет и 101 авиационный удар, в ходе которых сбросил 299 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 168 дронов-камикадзе и осуществили 3149 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 46 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Годуновка, Горки и Вольная Слобода Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений, агрессор нанес три авиационных удара с применением четырёх управляемых авиабомб и осуществил 61 обстрел позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отразили 22 атаки противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи Избицкого и Старицы, а также в направлении Волоховки, Старого Хутора, Гранова, Кудиевки, Симиновки и Хатнего.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Новоосиново.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в районах населенных пунктов Диброва и Лиман, а также в направлении Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил тридцать штурмовых действий, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Резниковка, Закитное и Кривая Лука, а также в направлении Рай-Александровки.

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На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

Враг совершил семнадцать атак на Константиновском направлении в районах населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр, Иванополье, Константиновка, Ильиновка и в направлении Райского.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 39 атак. Противник проявлял активность вблизи Новоалександровки, Белицкого и Родинского, а также в направлениях Мирного, Торецкого, Шевченко, Филии, Кучерова Яра, Вольного, Дорожного, Светлого, Гришино, Котлино и Удачного.

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На Александровском направлении захватчики совершили две атаки в направлении населенных пунктов Терновое и Егоровка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 32 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи Рыбного, Доброполья, Новоселовки и Гуляйпольского, а также в направлении Рождественки, Копаней, Широкого, Цветкового и Чаривного.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем районам сосредоточения живой силы противника, одной радиолокационной станции, одной артиллерийской системе, одному пункту управления беспилотными летательными аппаратами и одному складу материально-технического обеспечения.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также уничтожены четыре танка, две боевые бронированные машины, 57 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, четыре средства противовоздушной обороны, 18 наземных робототехнических комплексов, 48 ракет, 2152 беспилотных летательных аппарата, 385 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники противника.