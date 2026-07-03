РФ применяет под Покровском новый дрон БМ-35 на базе Starlink, - ДШВ
Российские войска начали применять под Покровском новый дрон БМ-35 на базе Starlink. Он является аналогом "Шахеда" меньшего размера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал командир 7-го корпуса ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук.
Военный отметил, что украинские войска по-прежнему удерживают северные окраины Покровска.
"Несмотря на то, что здесь находится самая крупная группировка войск противника на этом направлении - группировка войск "Центр". Она выполняет задачи подразделениями 41-й и 51-й армий. Также она пытается задействовать подразделения БПЛА "Рубикон", - рассказал Ласийчук.
Он отметил, что этот участок фронта стал своего рода испытательной площадкой для таких подразделений. Все новейшие средства - если не ежедневно, то очень часто - используются именно там.
"Недавно здесь был замечен дрон БМ-35. Это новейшее средство, аналог "Шахеда", но меньшего размера. Этот дрон пытался поразить нашу технику на довольно большом расстоянии, почти в тылу, при этом используя средства связи Starlink", - добавил командир 7-го корпуса.
Что этому предшествовало?
Артиллеристы 147-й отдельной артиллерийской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ нанесли серию результативных ударов по российским оккупантам на Покровском направлении.
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